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Yeşile Doymaya Başlamışken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Yeşile Doymaya Başlamışken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 23:27

Müziğin kalbi Billboard'ın Hot 100 listesinde atıyor! Her ay düzenli olarak derlediğimiz Hot 100 listesindeki şarkılar neler?

Bu sefer farklı şarkılarla playlist'lerimizi zenginleştireceğiz gibi gözüküyor!

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Kendrick Lamar & SZA - luther

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Drake - NOKIA

Chappell Roan - Pink Pony Club

Chappell Roan hakkında daha önce bu içeriğimizde bilmeniz gerekenleri sıralamıştık. 👇

Alex Warren - Ordinary

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Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Teddy Swims - Lose Control

BigXthaPlug & Baily Zimmerman - All The Way

Benson Boone - Beautiful Things

Morgan Wallen - I'm The Problem

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Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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