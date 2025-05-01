Yeşile Doymaya Başlamışken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Müziğin kalbi Billboard'ın Hot 100 listesinde atıyor! Her ay düzenli olarak derlediğimiz Hot 100 listesindeki şarkılar neler?
Bu sefer farklı şarkılarla playlist'lerimizi zenginleştireceğiz gibi gözüküyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendrick Lamar & SZA - luther
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Drake - NOKIA
Chappell Roan - Pink Pony Club
Alex Warren - Ordinary
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
Teddy Swims - Lose Control
BigXthaPlug & Baily Zimmerman - All The Way
Benson Boone - Beautiful Things
Morgan Wallen - I'm The Problem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın