Yeşilçam'ın Usta İsimlerinin Yeniden Canlandırıldığı Adile Filminin Bir Oyuncusu Daha Belli Oldu!
Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filminde Yeşilçam'ın usta isimleri yeniden canlandırılacak. Kadronun büyük bir kısmı açıklanmıştı, filme yeni bir oyuncu daha dahil oldu. İşte o isim ve rolünün detayları...
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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan Adile filmi büyük bir merakla bekleniyor.
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Başrolde Meltem Kaptan yer alıyor.
Filme yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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