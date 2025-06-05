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Yeşilçam'ın Usta İsimlerinin Yeniden Canlandırıldığı Adile Filminin Bir Oyuncusu Daha Belli Oldu!

Yeşilçam'ın Usta İsimlerinin Yeniden Canlandırıldığı Adile Filminin Bir Oyuncusu Daha Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.06.2025 - 20:43

Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filminde Yeşilçam'ın usta isimleri yeniden canlandırılacak. Kadronun büyük bir kısmı açıklanmıştı, filme yeni bir oyuncu daha dahil oldu. İşte o isim ve rolünün detayları...

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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan Adile filmi büyük bir merakla bekleniyor.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan Adile filmi büyük bir merakla bekleniyor.

“Adile” filmi, izleyiciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda başarılı isim Çağan Irmak’ın oturduğu filmin kadrosu oldukça geniş.

Başrolde Meltem Kaptan yer alıyor.

Başrolde Meltem Kaptan yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Seda Bakan (Müjde Ar), Serhat Tutumluer (Ziya Keskiner), Özgürcan Çevik (Cemal İnce), Tarık Ündüz (Gazanfer Özcan) ve Berke Karabıyık (Ahmet Keskiner) gibi isimler yer alıyor. Filmde Kemal Sunal, Münir Özkul, Ayşen Gruda ve Tarık Akan gibi Yeşilçam’ın unutulmaz yüzleri de farklı oyuncular tarafından canlandırılacak.

Filme yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Filme yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Filmin dikkat çeken bir diğer sürprizi ise, başarılı oyuncu Mehmet Avdan’ın canlandırdığı karakter oldu. Avdan, Adile Naşit’in sanat hayatında önemli bir yere sahip olan senarist ve yazar Sadık Şendil rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Şendil, özellikle “Hababam Sınıfı” başta olmak üzere pek çok Yeşilçam filmine imza atmış önemli bir isim.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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