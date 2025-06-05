Yeşilçam'ın Usta İsimlerinin Yeniden Canlandırıldığı Adile Filminin Bir Oyuncusu Daha Belli Oldu!

Filmin dikkat çeken bir diğer sürprizi ise, başarılı oyuncu Mehmet Avdan’ın canlandırdığı karakter oldu. Avdan, Adile Naşit’in sanat hayatında önemli bir yere sahip olan senarist ve yazar Sadık Şendil rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Şendil, özellikle “Hababam Sınıfı” başta olmak üzere pek çok Yeşilçam filmine imza atmış önemli bir isim.