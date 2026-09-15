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Yeşil Pasaport Listesine Yeni Aday: Bu Kez Turist Rehberleri

Yeşil Pasaport Listesine Yeni Aday: Bu Kez Turist Rehberleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 10:54
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Türkiye'de yıllardır tartışılan yeşil pasaport (Hususi Damgalı Pasaport) listesine bir talep daha eklendi. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, meslekte 15-20 yılını dolduran profesyonel turist rehberlerine bu hakkın tanınmasını istedi. Akdağ'a göre yurt dışı görevlerde karşılaşılan vize süreçleri, rehberler için hem zaman hem de maliyet açısından ciddi bir yük oluşturuyor. Şu anda yeşil pasaport; milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, belediye başkanları, bazı sporcular ve avukatlar gibi sınırlı bir gruba tanınıyor. Talep, son dönemde yeşil pasaport isteyen meslek gruplarının sayısının altıya yükselmesiyle de örtüşüyor. Rehberlerin çağrısı kabul görürse bu ayrıcalıklı listeye yeni bir meslek grubu daha eklenmiş olacak.

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Akdağ: Vize İşlemleri Rehberlere Zaman ve Maliyet Kaybettiriyor

Akdağ: Vize İşlemleri Rehberlere Zaman ve Maliyet Kaybettiriyor

TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, açıklamasında turist rehberlerinin sadece yabancı ziyaretçilere eşlik eden kişiler olmadığının altını çizdi. Akdağ'a göre rehberler, Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan, ülkenin adeta tanıtım yüzü ve aynası konumunda bir meslek grubu.

Akdağ, uluslararası turların yaygınlaşmasıyla birlikte rehberlerin yurt dışı görevlerinin de arttığını, bu görevler öncesinde tamamlanması gereken vize başvurularının ise ciddi bir külfete dönüştüğünü belirtti. Vize randevusu almaktan gerekli belgeleri toplamaya kadar uzayan süreç, rehberlerin hem çalışma programını aksatıyor hem de cebinden ek masraf çıkarıyor.

Talep: Meslekte 15-20 Yılını Dolduran Rehberlere Yeşil Pasaport

Talep: Meslekte 15-20 Yılını Dolduran Rehberlere Yeşil Pasaport

Akdağ'ın talebi belirli bir kıdem sınırına dayanıyor: 'Meslekte 15-20 yılını doldurmuş profesyonel turist rehberlere yeşil pasaport imkânı sunulmasını talep ediyoruz.' Bu ölçüt, hakkın herkese değil, yıllarca sektörde emek vermiş, deneyimli rehberlere tanınmasını öngörüyor.

Akdağ, bu düzenlemenin sadece rehberlerin günlük iş yükünü hafifletmekle kalmayacağını, aynı zamanda mesleki gelişim amacıyla katılınan yurt dışı eğitim ve organizasyonlara erişimi de kolaylaştıracağını savundu. Talep şimdilik TUREB tarafından kamuoyuyla paylaşılan bir çağrı niteliğinde; konunun ilgili bakanlıklar nezdinde resmi bir düzenlemeye dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz belli değil.

Yeşil Pasaportu Şu An Hangi Meslek Grupları Kullanabiliyor?

Yeşil Pasaportu Şu An Hangi Meslek Grupları Kullanabiliyor?

Türkiye'de yeşil pasaport olarak bilinen Hususi Damgalı Pasaport, hâlihazırda sınırlı bir kesime tanınıyor. Milletvekilleri, üst düzey kamu görevlileri, büyükelçiler, bazı belediye başkanları, avukatlar, ihracatçılar ve milli sporcular bu haktan yararlanabilen gruplar arasında yer alıyor. Bu pasaportu taşıyanlar, birçok ülkeye vizesiz ya da kolaylaştırılmış vize prosedürüyle giriş yapabiliyor.

Son yıllarda bu listeye dahil olmak isteyen meslek gruplarının sayısı giderek artıyor; gaziler ve şehit yakınlarından çeşitli meslek örgütlerine kadar farklı kesimler benzer taleplerle gündeme geliyor. Turist rehberlerinin çağrısı da bu tartışmanın en güncel halkalarından birini oluşturuyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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