Yeşil Pasaport Listesine Yeni Aday: Bu Kez Turist Rehberleri
Türkiye'de yıllardır tartışılan yeşil pasaport (Hususi Damgalı Pasaport) listesine bir talep daha eklendi. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, meslekte 15-20 yılını dolduran profesyonel turist rehberlerine bu hakkın tanınmasını istedi. Akdağ'a göre yurt dışı görevlerde karşılaşılan vize süreçleri, rehberler için hem zaman hem de maliyet açısından ciddi bir yük oluşturuyor. Şu anda yeşil pasaport; milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, belediye başkanları, bazı sporcular ve avukatlar gibi sınırlı bir gruba tanınıyor. Talep, son dönemde yeşil pasaport isteyen meslek gruplarının sayısının altıya yükselmesiyle de örtüşüyor. Rehberlerin çağrısı kabul görürse bu ayrıcalıklı listeye yeni bir meslek grubu daha eklenmiş olacak.
Akdağ: Vize İşlemleri Rehberlere Zaman ve Maliyet Kaybettiriyor
Talep: Meslekte 15-20 Yılını Dolduran Rehberlere Yeşil Pasaport
Yeşil Pasaportu Şu An Hangi Meslek Grupları Kullanabiliyor?
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