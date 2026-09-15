Yeşil Pasaport Listesine Yeni Aday: Bu Kez Turist Rehberleri

TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, açıklamasında turist rehberlerinin sadece yabancı ziyaretçilere eşlik eden kişiler olmadığının altını çizdi. Akdağ'a göre rehberler, Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan, ülkenin adeta tanıtım yüzü ve aynası konumunda bir meslek grubu.

Akdağ, uluslararası turların yaygınlaşmasıyla birlikte rehberlerin yurt dışı görevlerinin de arttığını, bu görevler öncesinde tamamlanması gereken vize başvurularının ise ciddi bir külfete dönüştüğünü belirtti. Vize randevusu almaktan gerekli belgeleri toplamaya kadar uzayan süreç, rehberlerin hem çalışma programını aksatıyor hem de cebinden ek masraf çıkarıyor.