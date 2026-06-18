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Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren “Yeşil Pasaportla Vizesiz Seyahat Bitti” İddiaları Doğru mu?

Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren “Yeşil Pasaportla Vizesiz Seyahat Bitti” İddiaları Doğru mu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2026 - 07:40 Son Güncelleme: 18.06.2026 - 07:42
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Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan 'Yeşil pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı' iddialarına yanıt İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Parlamentosu raporlarına dayandırılan bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu duyurarak tartışmalara son noktayı koydu.

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Türkiye'de hususi pasaport sahibi milyonlarca vatandaşı endişelendiren vize kısıtlaması iddialarına karşı devletin en yetkili kurumundan rahatlatıcı bir açıklama geldi.

Türkiye'de hususi pasaport sahibi milyonlarca vatandaşı endişelendiren vize kısıtlaması iddialarına karşı devletin en yetkili kurumundan rahatlatıcı bir açıklama geldi.

Son dönemde çeşitli sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki son raporu gerekçe gösterilerek yeşil pasaportluların artık Avrupa'ya vizesiz seyahat edemeyeceği yönündeki söylentiler kesin bir dille reddedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hızla yayılan bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla detaylı bir bilgilendirme yaptı. Yapılan resmi açıklamada, tartışmalara konu olan Avrupa Parlamentosu raporunun oldukça taraflı ve haksız bir bakış açısıyla hazırlandığı belirtilse de, belge içerisinde yeşil pasaportlu Türk vatandaşlarının vize muafiyetini engelleyecek, kısıtlayacak veya tamamen ortadan kaldıracak herhangi bir yaptırım kararının bulunmadığı vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların yıllardır kullandığı mevcut seyahat haklarında hiçbir daralma ya da değişiklik yaşanmadığının altını önemle çizdi. Toplumda kasıtlı bir panik havası yaratmak, bilgi kirliliği oluşturmak ve kitleleri manipüle etmek amacıyla üretilen bu tür içeriklere karşı uyarıda bulunan yetkili birimler, halkın yalnızca resmi kanallardan yapılan duyurulara itibar etmesi gerektiğini hatırlattı. Sonuç olarak, yeşil pasaport sahiplerinin Avrupa ülkelerine yönelik vizesiz seyahat ayrıcalıkları daha önce olduğu gibi aynı şartlarda devam ediyor.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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