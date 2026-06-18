Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren “Yeşil Pasaportla Vizesiz Seyahat Bitti” İddiaları Doğru mu?

Son dönemde çeşitli sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki son raporu gerekçe gösterilerek yeşil pasaportluların artık Avrupa'ya vizesiz seyahat edemeyeceği yönündeki söylentiler kesin bir dille reddedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hızla yayılan bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla detaylı bir bilgilendirme yaptı. Yapılan resmi açıklamada, tartışmalara konu olan Avrupa Parlamentosu raporunun oldukça taraflı ve haksız bir bakış açısıyla hazırlandığı belirtilse de, belge içerisinde yeşil pasaportlu Türk vatandaşlarının vize muafiyetini engelleyecek, kısıtlayacak veya tamamen ortadan kaldıracak herhangi bir yaptırım kararının bulunmadığı vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların yıllardır kullandığı mevcut seyahat haklarında hiçbir daralma ya da değişiklik yaşanmadığının altını önemle çizdi. Toplumda kasıtlı bir panik havası yaratmak, bilgi kirliliği oluşturmak ve kitleleri manipüle etmek amacıyla üretilen bu tür içeriklere karşı uyarıda bulunan yetkili birimler, halkın yalnızca resmi kanallardan yapılan duyurulara itibar etmesi gerektiğini hatırlattı. Sonuç olarak, yeşil pasaport sahiplerinin Avrupa ülkelerine yönelik vizesiz seyahat ayrıcalıkları daha önce olduğu gibi aynı şartlarda devam ediyor.