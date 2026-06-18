Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren “Yeşil Pasaportla Vizesiz Seyahat Bitti” İddiaları Doğru mu?
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Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan 'Yeşil pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı' iddialarına yanıt İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Parlamentosu raporlarına dayandırılan bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu duyurarak tartışmalara son noktayı koydu.
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Türkiye'de hususi pasaport sahibi milyonlarca vatandaşı endişelendiren vize kısıtlaması iddialarına karşı devletin en yetkili kurumundan rahatlatıcı bir açıklama geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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