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Yeşil Burun Adaları Futbolcularının Arjantin Maçının Ardından Yaptıkları Paylaşımlar Dikkat Çekti

Yeşil Burun Adaları Futbolcularının Arjantin Maçının Ardından Yaptıkları Paylaşımlar Dikkat Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.07.2026 - 17:48
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Dünya Kupası'nın en mütevazı ekiplerinden olan Yeşil Burun Adaları son 16'ya kalamasa da turnuvanın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. 490 bin kişilik nüfuslu ülkenin milli takımı favorilerden Arjantin'i salladı ama yıkamadı. Mücadeleleriyle takdir toplayan futbolcuların maç sonu Instagram paylaşımları dikkat çekti.

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Takımdaki hemen hemen her futbolcu Messi ile olan görüntüsünü paylaştı.

Takımdaki hemen hemen her futbolcu Messi ile olan görüntüsünü paylaştı.

Bazı oyuncular 120 dakika mücadele ettiği ve tur için savaştığı Messi'den imza almak için Arjantin soyunma odası önünde bekledi. Messi'nin böylesine bir yıldız olması sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya tepkileri şöyleydi:

Sosyal medya tepkileri şöyleydi:

"Messi'nin aurası benzersiz"

"Messi'nin aurası benzersiz"

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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