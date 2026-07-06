Yeşil Burun Adaları Futbolcularının Arjantin Maçının Ardından Yaptıkları Paylaşımlar Dikkat Çekti
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Dünya Kupası'nın en mütevazı ekiplerinden olan Yeşil Burun Adaları son 16'ya kalamasa da turnuvanın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. 490 bin kişilik nüfuslu ülkenin milli takımı favorilerden Arjantin'i salladı ama yıkamadı. Mücadeleleriyle takdir toplayan futbolcuların maç sonu Instagram paylaşımları dikkat çekti.
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Takımdaki hemen hemen her futbolcu Messi ile olan görüntüsünü paylaştı.
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Sosyal medya tepkileri şöyleydi:
"Messi'nin aurası benzersiz"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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