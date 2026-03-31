Yeraltı Dizisindeki Ayrılıktan Yeni Bölümü Ertelenen Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeraltı Dizisindeki Ayrılıktan Yeni Bölümü Ertelenen Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.03.2026 - 16:00

31 Mart Salı günü televizyon dünyasında yine hareketli anlar yaşandı. Gün içinde yayınlanan programların yanı sıra setlerden gelen gelişmeler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları konuşulurken, dizilere ait paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Oyuncu kadrolarındaki değişimler ve kulis haberleri öne çıktı. Günün dikkat çeken gelişmelerini sizler için kısa kısa derledik.

TOTAL

1-Uzak Şehir 13.66

8-Cennetin Çocukları 3.68

AB

1-Uzak Şehir 10.51

3-Cennetin Çocukları 3.43

ABC1

1-Uzak Şehir 12.57

5-Cennetin Çocukları 3.94

Survivor'ın son eleme düellosunda yarışmaya veda eden isim Nisanur oldu.

Survivor 2026'nın iddialı isimlerinden Nisanur, çıktığı eleme düellosunda kaybederek elenen isim olmuştu. Hala Dominik Cumhuriyeti'nde olan Nisanur, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına canlı bağlatıyla konuk oldu. Nisanur, elenmeden önce kavgaettiği Seren Ay hakkında “Tartışmayı başlatan Deniz oldu. O takımda star olmak isteyen ben değilim. Kimin istediğini herkes biliyor. Seren Ay’a ne kadar samimiyetsiz, saygısız bir karakter olduğunu Türkiye’ye gösterdiği için veda anında teşekkür ettim.” dedi.

X platformunda son günlerde diziler için birçok başlık açılıyor ve dizilerdeki enler konuşuluyor.

“En iyi dizi/film afişi” sorulunca da kullanıcılar hafızalarını yeniledi. Diziler söz konusu olduğunda muhakkak dile getirilen Medcezir burada da yerini aldı. Öte yandan Halka dizisinin afişi de etkileşime doyanlardan oldu. Yaprak Dökümü’nün afişi için verilen uğraş da eski dizilerdeki özeni ortaya koydu.

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi yeni bölümünü haftaya erteledi.

Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak maç yayını nedeniyle plan değişti.

Kıskanmak dizisi de ertelenenlerden oldu.

NOW'ın 31 Mart Salı yayın akışında Kıskanmak dizisinin yeni bölümüyle yer alacağı gösterilirken yayın akışında son anda değişiklik yapıldı. Yeni yayın akışına göre NOW, bu akşam Kıskanmak dizisinin tekrar bölümünü ekrana getirecek.

NOW'ın yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta'nın kadrosundaki veda gündem olmuştu.

NOW dizisinin yeni senaristleri belli oldu. Birsen Altuntaş, Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydili'nin Doktor: Başka Hayatta'nın yeni senaristleri olduğunu açıkladı. Yeni senaristler NOW dizisini 6. bölümden itibaren kaleme alacak.

Ekin Mert Daymaz ve Burak Çelik’in 10 yıl önceki halleri sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

NOW’da yayınlanan Yeraltı dizisi yeni bölümleriyle ekrana damga vurmaya devam ediyor. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın başrolleri paylaştığı diziçarşamba akşamları reytinglerde de başarıya imza atıyor. Şimdiyse kadroya Burak Çelik’in dahil olmasıyla birlikte eski dostu Ekin Mert Daymaz’la 10 yıl sonra yeniden aynı seti paylaştığı ortaya çıktı. İkilinin değişimi sosyal medyada gündem oldu.

23-29 Mart haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu.

TRT 1’de yayınlanan ve yeni sezonda başlayan diziler arasında başarılı bir çıkış yakalayan Taşacak Bu Deniz rakibi Uzak Şehir’i geçerek Total, AB ve ABC1 listelerinde adını zirveye yazdırdı. Uzak Şehir ise rakibinin peşinden tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti. 

Üçüncülük içinse Sevdiğim Sensin ve Yeraltı dizileri rekabet içerisindeydi. Sevdiğim Sensin Total’de üçüncü olurken Yeraltı AB ve ABC1’de üçüncü sıradaydı. 

A.B.İ. ve Kızılcık Şerbeti de listelerde kendine yer bulan yapımlardan oldu.

Haftalık reytinglerde özeti en çok izlenen diziler de açıklandı.

1. Uzak Şehir - 7.27

2. Taşacak Bu Deniz - 7.02

3. Yeraltı - 5.11

4. Eşref Rüya - 4.30

5. A.B.İ. - 4.15

6. Sevdiğim Sensin - 3.78

7. Güller ve Günahlar - 3.50

8. Halef: Köklerin Çağrısı - 3.15

9. Teşkilat - 3.08

10. Kızılcık Şerbeti - 2.95

Birsen Altuntaş, isim vermeden Yeraltı’nda bir kadın oyuncunun bu hafta ayrılacağını açıkladı.

Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünün finalinde bir kadın karakter ölerek diziye veda edecek. Ancak hangi karakter olacağı açıklanmasa da izleyiciler karakterin Ekin Aksoy'un canlandırdığı Pınar karakteri olduğunu düşündüler.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
