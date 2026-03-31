Yeraltı Dizisindeki Ayrılıktan Yeni Bölümü Ertelenen Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT 1’de yayınlanan ve yeni sezonda başlayan diziler arasında başarılı bir çıkış yakalayan Taşacak Bu Deniz rakibi Uzak Şehir’i geçerek Total, AB ve ABC1 listelerinde adını zirveye yazdırdı. Uzak Şehir ise rakibinin peşinden tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncülük içinse Sevdiğim Sensin ve Yeraltı dizileri rekabet içerisindeydi. Sevdiğim Sensin Total’de üçüncü olurken Yeraltı AB ve ABC1’de üçüncü sıradaydı.

A.B.İ. ve Kızılcık Şerbeti de listelerde kendine yer bulan yapımlardan oldu.