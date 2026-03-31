Yeraltı Oyuncuları Ekin Mert Daymaz ve Burak Çelik 10 Yıl İçerisindeki Değişimleriyle Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.03.2026 - 10:42

NOW’da yayınlanan Yeraltı dizisi yeni bölümleriyle ekrana damga vurmaya devam ediyor. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın başrolleri paylaştığı dizi çarşamba akşamları reytinglerde de başarıya imza atıyor. Şimdiyse kadroya Burak Çelik’in dahil olmasıyla birlikte eski dostu Ekin Mert Daymaz’la 10 yıl sonra yeniden aynı seti paylaştığı ortaya çıktı. İkilinin değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Ekin Mert Daymaz ve Burak Çelik Yeraltı dizisinde başlıca rollere hayat veriyor.

Ekin Mert Daymaz ilk bölümden bu yana hikayede, Burak Çelik ise henüz geçtiğimiz bölüm dahil oldu. Aksiyon temalı dizide Burak Çelik’in dahil olmasıyla birlikte ilerleyen bölümlerde gerilimi artıracak sahnelere şahit olacağız.

Öte yandan konuya dönecek olursak ikili aynı sette yeniden bir araya gelince, “10 yıl sonra yeniden kardeşimle beraberiz” paylaşımı yapmayı es geçmedi.

10 yıl önceki halleri de sosyal medyada yeniden paylaşıldı ve değişimleri dikkat çekti.

İkili, 2016 yılında Hayat Sevince Güzel dizisinde başrolleri paylaşmıştı. Algı Eke ve Öykü Çelik gibi isimlerin de kadrosunda olduğu dizi kısa sürse de Ekin Mert Daymaz ve Burak Çelik’in ilk projelerindendi ve sektörde yer edinmelerinde katkısı oldu.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
