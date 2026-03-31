Başrolleri Diziden Çıkarılmıştı, Reytinglerde Çakıldı: 30 Mart Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları arasındaki rekabet dün akşam yine sahnedeydi. İsmail Hacıoğlu'nun çıkarılmasının ardından yeni başrolleriyle ilk kez yayında olan Cennetin Çocukları reytinglerde düşüş yaşadı.

Cennetin Çocukları dün akşam ilk kez yeni başrolleriyle ekrana geldi.

Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in başrollerini paylaştığı Cennetin Çocukları reytinglerde düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta tüm kategorilerde 3. olan dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Total'de 8, AB'de 3, ABC1'de ise 5. oldu.

Meryem'in dahil olduğu Uzak Şehir iki kategoride reytinglerini yükseltmeyi başardı.

30 Mart Pazartesi reyting sonuçları

TOTAL

1-Uzak Şehir 13.66

8-Cennetin Çocukları 3.68

AB

1-Uzak Şehir 10.51

3-Cennetin Çocukları 3.43

ABC1

1-Uzak Şehir 12.57

5-Cennetin Çocukları 3.94

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
