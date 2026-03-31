Aleyna Kalaycıoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Eski Eşi Paylaşım Yapmıştı: Yunus Emre Özden Fena Patladı

Yunus Emre'nin dilinden yazılan paylaşımda neden tutuklandığına da yer verilerek isim verilmeden eski eş Beria Gözen'e sert çıkıldı.

Paylaşımda, 'Sözleşmesi olmasına rağmen prim amaçlı paylaşımlar yapan kariyerime ve bana maddi ve manevi psikolojik ciddi zararlar veren malum kişi ve gerçekten hiçbir haberi olmadan haber yapan haber kanalları magazin sayfaları hakkında tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım... Bu malum kişinin hayatıma musallat olup bana türlü türlü zararlar vermek için açmış olduğu davaların denetimli serbestlik ihlal suçundan dolayı hüküm giymiş bulunmaktayım.' ifadelerine yer verildi.