"Yer Çekimi Kadar Önemli": NASA Yılların Keşfini Yaptığını Açıkladı!
"Yer Çekimi Kadar Önemli": NASA Yılların Keşfini Yaptığını Açıkladı!
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Dünya'yı çevreleyen bir elektriksel alan olduğu iddiası, 1960'lı yıllardan beri gündemimizde.
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Ambipolar olarak adlandırılan bu manyetik alanın varlığı ise bugüne kadar kanıtlanamamıştı.
NASA'nın Endurance görevindeki araştırmacılar, Kuzey Kutbu'ndan bir roket fırlatarak ilk kez ambipolar alanı saptamayı başardı. Bu alanın kuvveti de ölçüldü.
Dünya'nın etrafındaki elektriksel alan, elektronları yere çekerken pozitif yüklü hidrojen iyonlarını ise uzaya doğru itiyor.
Peki 'ambipolar' alan Dünyamız'a nasıl etki ediyor? NASA'nın yeni keşfi, bize neyi kanıtladı?
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