"Yer Çekimi Kadar Önemli": NASA Yılların Keşfini Yaptığını Açıkladı!

0,55 voltluk bir güç, düşük gibi görünse de yer çekiminin bu maddeler üzerindeki gücünün 10 kat daha az olduğu aktarılıyor.

Sonuç olarak, Dünya'daki hidrojen miktarı, elektrik alanının yarattığı kutup rüzgarları sayesinde sürekli olarak bir devridaim içerisinde.

Atmosfer her ne kadar Dünya'daki yaşam için önemli olsa da, atmosferde hidrojenin aşırı miktarda bulunması, Dünya'daki yaşamı olumsuz etkilerdi.

Elektriksel alan ise kutup rüzgarları oluşturarak, atmosferdeki dengeyi koruyor.