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Yenidoğan Çetesinin Akılalmaz Ahlaksızlıklarına Vatandaşlardan Tepki Büyüyor

Yenidoğan Çetesinin Akılalmaz Ahlaksızlıklarına Vatandaşlardan Tepki Büyüyor

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 23:53

Yenidoğan Çetesi, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Onlarca bebeğin ölümüne, para kazanmak için sebep olan 'sağlık çalışanları' yaptıklarıyla hepimizi şoke etmeyi, kanımızı dondurmayı başardı.

Yenidoğan Çetesi'ne sosyal medyadan gösterilen tepkiler de dinmiyor.

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Doktor, hemşire, 112 görevlisi...Sağlık çalışanlarının kurduğu Yenidoğan Çetesi'nin onlarca bebeğin ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.

Doktor, hemşire, 112 görevlisi...Sağlık çalışanlarının kurduğu Yenidoğan Çetesi'nin onlarca bebeğin ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan Çetesi, İstanbul'da 112 Acil Servis ile ortak bir şekilde hareket ediyor ve bebekleri, anlaşmalı oldukları hastanelere yönlendiriyordu. İddianamede yer alan detaylar ise insanlık dışı...

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Sosyal medyadan tepkiler ise gittikçe artıyor;

Sosyal medyadan tepkiler ise gittikçe artıyor;
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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