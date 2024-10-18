Yenidoğan Çetesinin Akılalmaz Ahlaksızlıklarına Vatandaşlardan Tepki Büyüyor
Yenidoğan Çetesinin Akılalmaz Ahlaksızlıklarına Vatandaşlardan Tepki Büyüyor
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Doktor, hemşire, 112 görevlisi...Sağlık çalışanlarının kurduğu Yenidoğan Çetesi'nin onlarca bebeğin ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.
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Sosyal medyadan tepkiler ise gittikçe artıyor;
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