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Yeniden Başlamak İçin Müziğe İhtiyacı Olanlar Buraya!

etiket Yeniden Başlamak İçin Müziğe İhtiyacı Olanlar Buraya!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 22:01

Hayat bazen durur. Her şey bir anda yavaşlar, içimizdeki ses kısılır. Ama sonra bir şarkı çalar… Ve bir şey olur. Kalbimiz hafif kıpırdanır, gözümüz uzaklara dalar, içimizde yeniden başlama isteği uyanır. İşte o an için buradayız. Kendine bir nefes arıyorsan, biraz güç, biraz umut, belki biraz da “tamam, yeniden başlıyorum” deme cesareti gerekiyorsa doğru yerdesin.

Bu liste tam sana göre. Kulaklığını tak, derin bir nefes al... Bazen sadece bir şarkı yeter. Baştan başlamak için

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1. Coldplay- Fix You

2. Şenay- Sev Kardeşim

3. Mor Ve Ötesi- Güneye Giderken

4. Alexander Rybak- Fairytale

5. Levent Yüksel - Yeniden Başla

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6. Nil Karaibrahimgil- Kanatlarım Var Ruhumda

7.

8. Rihanna- Umbrella

9. Pharrell Williams- Happy

10. Tarkan- Şımarık

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11. Yaşar- Gel Benimle

12. John Denver- Take Me Home

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miray soysal
miray soysal
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