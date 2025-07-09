Yeniden Başlamak İçin Müziğe İhtiyacı Olanlar Buraya!

Hayat bazen durur. Her şey bir anda yavaşlar, içimizdeki ses kısılır. Ama sonra bir şarkı çalar… Ve bir şey olur. Kalbimiz hafif kıpırdanır, gözümüz uzaklara dalar, içimizde yeniden başlama isteği uyanır. İşte o an için buradayız. Kendine bir nefes arıyorsan, biraz güç, biraz umut, belki biraz da “tamam, yeniden başlıyorum” deme cesareti gerekiyorsa doğru yerdesin.

Bu liste tam sana göre. Kulaklığını tak, derin bir nefes al... Bazen sadece bir şarkı yeter. Baştan başlamak için