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Yeni Xbox Game Pass Abonelik Seçenekleri Gelebilir: Reklamlı Üyelik de Gündemde

Yeni Xbox Game Pass Abonelik Seçenekleri Gelebilir: Reklamlı Üyelik de Gündemde

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 14:53

Sağlam kaynaklardan gelen iddialara göre Microsoft Xbox Game Pass için yeni abonelik seçeneklerini de değerlendiriyor. Bunlar arasında reklamlı bir üyelik planı da var.

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Geçtiğimiz günlerde gelen zam haberinin ardından Game Pass cephesinde farklı hazırlıkların olduğu iddiası da dillendirilmeye başlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gelen zam haberinin ardından Game Pass cephesinde farklı hazırlıkların olduğu iddiası da dillendirilmeye başlanmıştı.

Oyunculara aylık abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişim sunan Xbox Game Pass pek çok oyuncu için hala oyunlara erişmenin en ekonomik yollarında. Geçtiğimiz haftalarda gelen zam haberlerinin ardından Microsoft'un mevcut abonelik planlarında bir dizi değişikliğe de gidebileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Zam haberlerinin ardından Game Pass için yeni abonelik planlarının detayları da dillendirilmeye başlandı.

Zam haberlerinin ardından Game Pass için yeni abonelik planlarının detayları da dillendirilmeye başlandı.

Microsoft Central'ın haberine göre Xbox Game Pass'e yakın zamanda ekleneceği söylenen yeni abonelik planları arasında kullanıcıların reklam göreceği ancak daha az ücret ödeyeceği bir plan da var.

Reklamlı Game Pass planının yanında aile planı da geri dönebilir.

Reklamlı Game Pass planının yanında aile planı da geri dönebilir.

Sistemden kaldırılan aile planının geri dönebileceği de gelen bilgiler arasındayken ayrıca yalnızca bulut tabanlı bir abonelik seçeneği de Game Pass için dillendirilen ihtimaller arasında.

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