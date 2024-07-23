Yeni Xbox Game Pass Abonelik Seçenekleri Gelebilir: Reklamlı Üyelik de Gündemde
Yeni Xbox Game Pass Abonelik Seçenekleri Gelebilir: Reklamlı Üyelik de Gündemde
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Geçtiğimiz günlerde gelen zam haberinin ardından Game Pass cephesinde farklı hazırlıkların olduğu iddiası da dillendirilmeye başlanmıştı.
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Zam haberlerinin ardından Game Pass için yeni abonelik planlarının detayları da dillendirilmeye başlandı.
Reklamlı Game Pass planının yanında aile planı da geri dönebilir.
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