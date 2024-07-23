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Tesla'nın Elektrikli Aracı Cybertruck Fortnite'a Ekleniyor

Tesla'nın Elektrikli Aracı Cybertruck Fortnite'a Ekleniyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 12:24

Bir uçan kuşla işbirliği yapmadığı kalan Fortnite bu kez de Tesla'nın tasarımı çok tartışılan elektrikli aracı Cybertruck'ı oyuna eklemeye hazırlanıyor.

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Fortnite'ın oyunun havasını değiştiren işbirlikleri malumunuz.

Fortnite'ın oyunun havasını değiştiren işbirlikleri malumunuz.

Bu zamana dek modadan tutun sinemaya, teknolojiden tutun video oyunlarına kadar pek çok farklı temada işbirlikleri ile karşımıza çıkan Fortnite bu kez oyuna biraz 'fütürizm' katmaya hazırlanıyor.

Fortnite ve Tesla işbirliğinin meyvesi Cybertruck oyuna ekleniyor.

Peki Cybertruck'ı ne zaman Fortnite'ta göreceğiz?

Peki Cybertruck'ı ne zaman Fortnite'ta göreceğiz?

Battle Royale ve Sıfır İnşa modları içinde oyuna eklenecek Cybertruck 23 Temmuz'dan itibaren oyundaki yerini alırken oyuncular ise araç hakkında şimdiden ikiye bölünmüş durumda.

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