Tesla'nın Elektrikli Aracı Cybertruck Fortnite'a Ekleniyor
Tesla'nın Elektrikli Aracı Cybertruck Fortnite'a Ekleniyor
Bir uçan kuşla işbirliği yapmadığı kalan Fortnite bu kez de Tesla'nın tasarımı çok tartışılan elektrikli aracı Cybertruck'ı oyuna eklemeye hazırlanıyor.
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Fortnite'ın oyunun havasını değiştiren işbirlikleri malumunuz.
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Fortnite ve Tesla işbirliğinin meyvesi Cybertruck oyuna ekleniyor.
Peki Cybertruck'ı ne zaman Fortnite'ta göreceğiz?
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