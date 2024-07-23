PUBG: Battlegrounds'ın Fantastik Battle Royale Modu Geri Dönüyor
PUBG: Battlegrounds'ın Fantastik Battle Royale Modu Geri Dönüyor
PUBG: Battleroyale'i adeta bir RPG serüvenine dönüştüren Fantastik Battle Royale modu oyuna geri dönüyor.
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PUBG: Battlegorunds'ın Fantastik Battle Royale moduyla ilk kez 1 Nisan şakası olarak tanışmıştık.
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1 Nisan şakası olmaktan çıkan Fantastik Battle Royale modu şimdi geri dönüyor.
Peki her bir sınıfın kendine has özelliklerle oynanışa da çeşitlilik katacağı Fantastik Battle Royale ne zaman oyuna eklenecek?
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