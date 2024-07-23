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PUBG: Battlegrounds'ın Fantastik Battle Royale Modu Geri Dönüyor

PUBG: Battlegrounds'ın Fantastik Battle Royale Modu Geri Dönüyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 12:46

PUBG: Battleroyale'i adeta bir RPG serüvenine dönüştüren Fantastik Battle Royale modu oyuna geri dönüyor.

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PUBG: Battlegorunds'ın Fantastik Battle Royale moduyla ilk kez 1 Nisan şakası olarak tanışmıştık.

1 Nisan şakası olmaktan çıkan Fantastik Battle Royale modu şimdi geri dönüyor.

1 Nisan şakası olmaktan çıkan Fantastik Battle Royale modu şimdi geri dönüyor.

Oyuncuların Barbar, Avcı, Büyücü ve Paladin sınıflarından birini seçerek dahil olabilecekleri bu enteresan macerada oyunun klasikleşmiş haritası Erangel de karşımıza Ejderha Adası olarak çıkacak.

Peki her bir sınıfın kendine has özelliklerle oynanışa da çeşitlilik katacağı Fantastik Battle Royale ne zaman oyuna eklenecek?

Peki her bir sınıfın kendine has özelliklerle oynanışa da çeşitlilik katacağı Fantastik Battle Royale ne zaman oyuna eklenecek?

PUBG: Battlegrounds'ın Fantastik Battle Royale modu 24 Temmuz'dan 7 Ağustos'a kadar PC'de, 31 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar ise konsollarda oyuncuların beğenisine sunulacak.

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