Yeni Üniversite Hayatına Başlamadan Önce Seni Moda Sokacak 12 Şarkı
Yeni Üniversite Hayatına Başlamadan Önce Seni Moda Sokacak 12 Şarkı
Sonunda lise hayatın bitti ve üniversiteye başlıyorsun! Bu heyecanına ortak olacak güzel bir listeyi senin için hazırladık. Umarız üniversite hayatın çok güzel geçer!
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1. Roar - I Can’t Handle Change
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2. Cults - Always Forever
3. Coldplay - Clocks
4. Kinneret - No Wind Resistance!
5. CUCO - Lover Is a Day
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6. The Neighbourhood - Sweater Weather
7. Abby Roberts - Pink Champagne
8. Tame Impala - Borderline
9. Bridgit Mendler - Ready or Not
10. flyingfish - wonder if you care
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