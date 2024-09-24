Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Üniversite Hayatına Başlamadan Önce Seni Moda Sokacak 12 Şarkı

etiket Yeni Üniversite Hayatına Başlamadan Önce Seni Moda Sokacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 21:28

Sonunda lise hayatın bitti ve üniversiteye başlıyorsun! Bu heyecanına ortak olacak güzel bir listeyi senin için hazırladık. Umarız üniversite hayatın çok güzel geçer!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Roar - I Can’t Handle Change

2. Cults - Always Forever

3. Coldplay - Clocks

4. Kinneret - No Wind Resistance!

5. CUCO - Lover Is a Day

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Neighbourhood - Sweater Weather

7. Abby Roberts - Pink Champagne

8. Tame Impala - Borderline

9. Bridgit Mendler - Ready or Not

10. flyingfish - wonder if you care

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Astrid S - Hurts So Good

12. The Neighbourhood - You Get Me So High

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın