Yeni Sistem Devrede: Merkez Bankası FAST Sistemi 2. El Araba Alım Satımlarında da Kullanılacak!
Yeni Sistem Devrede: Merkez Bankası FAST Sistemi 2. El Araba Alım Satımlarında da Kullanılacak!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı. Yeni sistem, 2. el araba alım-satımda da kullanılacak.
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TCMB, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı.
Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.
"FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir."
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