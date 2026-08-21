article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Yeni Sezonda Hangi Yeni Diziyi İzleyeceksin?

Yeni Sezonda Hangi Yeni Diziyi İzleyeceksin?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2026 - 14:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezonla birlikte televizyon ekranları birbirinden iddialı yapımlarla hareketlenmeye hazırlanıyor. Dramdan komediye, romantik hikayelerden entrika olu hikayelere kadar farklı türlerde pek çok yeni dizi izleyiciyle buluşacak. Peki, fragmanları ve oyuncu kadrolarıyla şimdiden merak uyandıran bu yapımlardan hangisini izlemek için sabırsızlanıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonda hangi yeni diziyi izlemeye başlayacaksın?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın