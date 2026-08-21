Yeni Sezonda Hangi Yeni Diziyi İzleyeceksin?
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Yeni sezonla birlikte televizyon ekranları birbirinden iddialı yapımlarla hareketlenmeye hazırlanıyor. Dramdan komediye, romantik hikayelerden entrika olu hikayelere kadar farklı türlerde pek çok yeni dizi izleyiciyle buluşacak. Peki, fragmanları ve oyuncu kadrolarıyla şimdiden merak uyandıran bu yapımlardan hangisini izlemek için sabırsızlanıyorsun?
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Yeni sezonda hangi yeni diziyi izlemeye başlayacaksın?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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