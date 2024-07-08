Yeni Restoran Açan Kişinin Anlattıkları Dışarda Yemek Yemeye Tövbe Ettirecek!

Son yıllarda dışarıda yemek yemek birçok kişi için büyük bir korku haline geldi. Özellikle çıkan ''At eti ve sakatat imalatı yapan adreslere baskın düzenlendi.'' haberlerinin üzerine dışarda yediğimiz etin ne eti olduğunu, hatta yediğimiz ekmeğin bile içeriğini düşünmeden edemiyoruz. Restoran açan bir girişimcinin anlattıkları da, mutfaklarda neler olup bittiğini bir kez daha sorgulamamıza neden olacak türden. İşte o şok edici açıklamalar...