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Yeni Restoran Açan Kişinin Anlattıkları Dışarda Yemek Yemeye Tövbe Ettirecek!

Yeni Restoran Açan Kişinin Anlattıkları Dışarda Yemek Yemeye Tövbe Ettirecek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 12:51 Son Güncelleme: 08.07.2024 - 12:56

Son yıllarda dışarıda yemek yemek birçok kişi için büyük bir korku haline geldi. Özellikle çıkan ''At eti ve sakatat imalatı yapan adreslere baskın düzenlendi.'' haberlerinin üzerine dışarda yediğimiz etin ne eti olduğunu, hatta yediğimiz ekmeğin bile içeriğini düşünmeden edemiyoruz. Restoran açan bir girişimcinin anlattıkları da, mutfaklarda neler olup bittiğini bir kez daha sorgulamamıza neden olacak türden. İşte o şok edici açıklamalar...

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Yeni açtığı restoranın ilk günlerinde beklenmedik misafirlerle karşılaşan ve piyasadaki gerçekleri acı bir şekilde öğrenen bir girişimcinin itirafları şaşırtıcı boyutlara ulaştı. İşte yaşananlar👇

Yeni açtığı restoranın ilk günlerinde beklenmedik misafirlerle karşılaşan ve piyasadaki gerçekleri acı bir şekilde öğrenen bir girişimcinin itirafları şaşırtıcı boyutlara ulaştı. İşte yaşananlar👇
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Gizemli kamyonet ve dandik kaşar👇

Gizemli kamyonet ve dandik kaşar👇
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Peki satıcıdaki iğrenç rahatlık?😡

Peki satıcıdaki iğrenç rahatlık?😡
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Sahte kıyma ve içindekiler👇

Sahte kıyma ve içindekiler👇
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Gerçek gıda arayışı👇

Gerçek gıda arayışı👇
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Online satışları da var rezalet.

Online satışları da var rezalet.
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Neler varmış neler🤮

Neler varmış neler🤮
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👇
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Ekmekle bile oynuyorlar👇

Ekmekle bile oynuyorlar👇
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