Bodrum Esnafının Ardından Çeşme Esnafının İsyanı Sosyal Medyanın Gündeminde
Bodrum Esnafının Ardından Çeşme Esnafının İsyanı Sosyal Medyanın Gündeminde
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Son yıllarda artan fiyatlar durumu öyle bir hale getirdi ki Türkiye Avrupa'nın en pahalı turistik bölgelerini euro bazında sollamaya başladı. Özellikle Yunanistan'dan paylaşılan adisyonlar insanlarda ciddi bir kazıklanma hissi doğurdu.
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Bunun da popüler tatil bölgelerinde talepleri düşürdüğü öne sürüldü. Son zamanlarda Bodrum esnafından sonra Çeşme esnafı da bu durgunluğa isyan etti.
Gelen tepkiler şu şekilde 👇
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kepenk kapatmaniz dilegi ile :)
Üzüldük mü hayır,tecrübe hayatta yenilen kazıkların bileşkesidir,sezon dört ay diye astronomik fiyatlar isterken çok iyiydi,akıllanıncaya kadar turist yooooo... Devamını Gör
Milleti kazıklamayı çok seviyordunuz, millet nihayet size gereken cevabı vermiş. Halkı kazıklamayı maharet sanan esnaflar zarar ettikçe daha da mutlu oluyoru... Devamını Gör