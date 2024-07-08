Bodrum Esnafının Ardından Çeşme Esnafının İsyanı Sosyal Medyanın Gündeminde

BustONHaber'in paylaşımına göre esnafın şikayetleri şunlar

- 5 bin kişilik açık hava konser alanında sanatçıların yeterli bilet satılamadığı için konserler iptal oluyor.

- Gece kulüpleri, canlı müzik yerleri müşteri azlığından dolayı erken kapatma kararı alıyor.

- Bazı oteller işçi çıkarmaya başladı.

- Çeşme Alaçatı müşterisi, Yunan adalarını ve diğer tatil bölgelerini tercih ediyor. Fiyatlarımız pahalı da değil, bu ekonomiye göre gayet normal ve uygun.