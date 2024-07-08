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Bodrum Esnafının Ardından Çeşme Esnafının İsyanı Sosyal Medyanın Gündeminde

Bodrum Esnafının Ardından Çeşme Esnafının İsyanı Sosyal Medyanın Gündeminde

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.07.2024 - 11:34

Yıllardır Çeşme Bodrum gibi popüler tatil bölgeleri lahmacun fiyatları, pahalı konaklama imkanlarıyla haberlere konu olurdu. Bu yaz ise bölge esnafının şikayetleri medyaya yansıyor. Şikayetin nedeni ise eski sezonlardaki kadar doluluk olmaması.

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Son yıllarda artan fiyatlar durumu öyle bir hale getirdi ki Türkiye Avrupa'nın en pahalı turistik bölgelerini euro bazında sollamaya başladı. Özellikle Yunanistan'dan paylaşılan adisyonlar insanlarda ciddi bir kazıklanma hissi doğurdu.

Son yıllarda artan fiyatlar durumu öyle bir hale getirdi ki Türkiye Avrupa'nın en pahalı turistik bölgelerini euro bazında sollamaya başladı. Özellikle Yunanistan'dan paylaşılan adisyonlar insanlarda ciddi bir kazıklanma hissi doğurdu.

Bunun da popüler tatil bölgelerinde talepleri düşürdüğü öne sürüldü. Son zamanlarda Bodrum esnafından sonra Çeşme esnafı da bu durgunluğa isyan etti.

Bunun da popüler tatil bölgelerinde talepleri düşürdüğü öne sürüldü. Son zamanlarda Bodrum esnafından sonra Çeşme esnafı da bu durgunluğa isyan etti.

BustONHaber'in paylaşımına göre esnafın şikayetleri şunlar

- 5 bin kişilik açık hava konser alanında sanatçıların yeterli bilet satılamadığı için konserler iptal oluyor.

- Gece kulüpleri, canlı müzik yerleri müşteri azlığından dolayı erken kapatma kararı alıyor.

- Bazı oteller işçi çıkarmaya başladı.

- Çeşme Alaçatı müşterisi, Yunan adalarını ve diğer tatil bölgelerini tercih ediyor. Fiyatlarımız pahalı da değil, bu ekonomiye göre gayet normal ve uygun.

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claudio taffarell

kepenk kapatmaniz dilegi ile :)

Hasan Tahsin

Üzüldük mü hayır,tecrübe hayatta yenilen kazıkların bileşkesidir,sezon dört ay diye astronomik fiyatlar isterken çok iyiydi,akıllanıncaya kadar turist yooooo... Devamını Gör

Çeyrek Muhalif

Milleti kazıklamayı çok seviyordunuz, millet nihayet size gereken cevabı vermiş. Halkı kazıklamayı maharet sanan esnaflar zarar ettikçe daha da mutlu oluyoru... Devamını Gör