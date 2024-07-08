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Hollanda Maçı Diye Oyun İzleyen Kadın Açıklama Yaptı Yine de Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı

Hollanda Maçı Diye Oyun İzleyen Kadın Açıklama Yaptı Yine de Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 11:04 Son Güncelleme: 08.07.2024 - 11:07

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında 2-1 yenilgiye uğradığı maç sonrası sosyal medyada birçok paylaşım döndü. Sonuncusu ise çok güldürdü. Twitter'da bir kullanıcı maç diye 95 dakika oyun videosu izledi.

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Milli Futbol Takımımız geçtiğimiz Cumartesi günü EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Milli Futbol Takımımız geçtiğimiz Cumartesi günü EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Milli Takımımız, ancak ikinci yarıda yediği gollerle maçtan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonadaki yolculuğuna son verdi. Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz👇

Maç biter bitmez sosyal medyada goygoyu döndü. Kimi Barış Alper Yılmaz ile Van Dijk arasındaki savaşı taklit etti👇

Kimi de Kenan Yıldız'ın maç sırasındaki hareketlerini tekrar yorumlayarak eğlenceli bir şekilde canlandırdı👇

Bu kez de Türkiye-Hollanda maçı zannederek oyun videosu izleyen kadın sosyal medyanın gündemine oturdu👇

Genç kadın daha sonra gerçeği öğrenince şöyle bir açıklama yaptı👇

Genç kadın daha sonra gerçeği öğrenince şöyle bir açıklama yaptı👇
twitter.com

Tabii goygoycuların dilinden kurtulamadı👇

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