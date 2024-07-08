Hollanda Maçı Diye Oyun İzleyen Kadın Açıklama Yaptı Yine de Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı
Hollanda Maçı Diye Oyun İzleyen Kadın Açıklama Yaptı Yine de Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı
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Milli Futbol Takımımız geçtiğimiz Cumartesi günü EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi.
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Bu kez de Türkiye-Hollanda maçı zannederek oyun videosu izleyen kadın sosyal medyanın gündemine oturdu👇
Genç kadın daha sonra gerçeği öğrenince şöyle bir açıklama yaptı👇
Tabii goygoycuların dilinden kurtulamadı👇
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