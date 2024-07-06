Hollanda Mağlubiyeti Sonrası Abdülkerim Bardakçı İsyan Etti: “Adaletini S…yim Dünya”
Hollanda Mağlubiyeti Sonrası Abdülkerim Bardakçı İsyan Etti: “Adaletini S…yim Dünya”
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Millilerimiz, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada Hollanda’ya 2-1’lik skorla mağlup olarak Euro2024’e veda etti.
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Karşılaşma sonrasında oyuncular büyük duygu patlamaları yaşarken futbolun adaletsizliğine bir tepki de Abdülkerim Bardakçı’dan geldi.
İşte Abdülkerim’in o tepkisi…
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