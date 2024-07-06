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Hollanda Mağlubiyeti Sonrası Abdülkerim Bardakçı İsyan Etti: “Adaletini S…yim Dünya”

Hollanda Mağlubiyeti Sonrası Abdülkerim Bardakçı İsyan Etti: “Adaletini S…yim Dünya”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.07.2024 - 00:38

A Milli Futbol Takımımızın, Hollanda’ya 2-1 yenilerek Euro2024’e veda ettiği çeyrek final maçı sonrasında Abdülkerim Bardakçı dizlerinin üstüne çökerek isyan etti.

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Millilerimiz, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada Hollanda’ya 2-1’lik skorla mağlup olarak Euro2024’e veda etti.

Millilerimiz, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada Hollanda’ya 2-1’lik skorla mağlup olarak Euro2024’e veda etti.

Karşılaşma sonrasında oyuncular büyük duygu patlamaları yaşarken futbolun adaletsizliğine bir tepki de Abdülkerim Bardakçı’dan geldi.

Karşılaşma sonrasında oyuncular büyük duygu patlamaları yaşarken futbolun adaletsizliğine bir tepki de Abdülkerim Bardakçı’dan geldi.

İşte Abdülkerim’in o tepkisi…

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