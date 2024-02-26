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Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Şarkıları İle Sizi Başka Dünyalara Götürecek 12 Berkay Altunyay Şarkısı

etiket Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Şarkıları İle Sizi Başka Dünyalara Götürecek 12 Berkay Altunyay Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 16:01

Müzik listenize biraz farklılık katmak istiyorsanız çok ama çok doğru yerdesiniz. Bugün yeni müzik keşiflerindeki misafirimiz Berkay Altunyay! Şarkıları ile bizi farklı yerlere götüren, en sevdiğimiz şarkılarını derledik.

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1. Ayrılmam

2. Olmazlara İnat

3. Rengarenk Acılar

4. Gururum Kalmayacak

5. Bir Bilsem

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6. Haberi Bile Yok

7. Sanki Hevesim Hiç Kırılmamış Gibi

8. Kiminle Güldüysen Onla Kal

9. Ben Ne Anladım Bu İşten

10. Kiminle Güldüysen Onla Kal

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11. Öldüresi Var

12. Kurtulsam

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