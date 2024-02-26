Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Şarkıları İle Sizi Başka Dünyalara Götürecek 12 Berkay Altunyay Şarkısı
Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Şarkıları İle Sizi Başka Dünyalara Götürecek 12 Berkay Altunyay Şarkısı
Müzik listenize biraz farklılık katmak istiyorsanız çok ama çok doğru yerdesiniz. Bugün yeni müzik keşiflerindeki misafirimiz Berkay Altunyay! Şarkıları ile bizi farklı yerlere götüren, en sevdiğimiz şarkılarını derledik.
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1. Ayrılmam
2. Olmazlara İnat
3. Rengarenk Acılar
4. Gururum Kalmayacak
5. Bir Bilsem
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6. Haberi Bile Yok
7. Sanki Hevesim Hiç Kırılmamış Gibi
8. Kiminle Güldüysen Onla Kal
9. Ben Ne Anladım Bu İşten
10. Kiminle Güldüysen Onla Kal
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11. Öldüresi Var
12. Kurtulsam
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