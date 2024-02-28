Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Playlistinize Eklemeniz Gereken En İyi Lana Lubany Şarkıları
Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Playlistinize Eklemeniz Gereken En İyi Lana Lubany Şarkıları
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız hem sesiyle hem de klipleri ile size şölen yaşattıracak yeni bir ismi keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşınızda Lana Lubany!
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1. The Snake
2. Sold
3. Make It Better
4. Expectations
5. Clones
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6. Point Of No Return
7. On My Way
8. Renaissance
9. Where's My Iris
10. Four
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11. Alive in Hell
12. Devil's Circle
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