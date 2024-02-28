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Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Playlistinize Eklemeniz Gereken En İyi Lana Lubany Şarkıları

etiket Yeni Müzik Keşiflerinde Bugün: Playlistinize Eklemeniz Gereken En İyi Lana Lubany Şarkıları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 14:01

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız hem sesiyle hem de klipleri ile size şölen yaşattıracak yeni bir ismi keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşınızda Lana Lubany!

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1. The Snake

2. Sold

3. Make It Better

4. Expectations

5. Clones

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6. Point Of No Return

7. On My Way

8. Renaissance

9. Where's My Iris

10. Four

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11. Alive in Hell

12. Devil's Circle

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