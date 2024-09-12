Yeni Müzik Keşfi: Selin Sümbültepe'nin Dinlemeniz Gereken 12 Eşsiz Parçası
Yeni Müzik Keşfi: Selin Sümbültepe'nin Dinlemeniz Gereken 12 Eşsiz Parçası
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız içeriğimize hoş geldiniz. Hem sesi hem de şarkıları ile sizi kendine aşık edecek Selin Sümbültepe'nin en iyi parçalarını özenle seçtik. Takın kulaklıkları, keşfe çıkıyoruz!
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1. Meryem Meryemti
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2. Ma Ureedu
3. Gel Hadi Gel
4. Serbest
5. Bir Var Bir Yok
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6. Bum Bum Bum
7. Konuşsana Bir Tanem
8. Ben Estim Sen Esme
9. Çocukluğuma
10. Hiç Hesapta Yokken
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