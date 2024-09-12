Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Müzik Keşfi: Selin Sümbültepe'nin Dinlemeniz Gereken 12 Eşsiz Parçası

etiket Yeni Müzik Keşfi: Selin Sümbültepe'nin Dinlemeniz Gereken 12 Eşsiz Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 22:25

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız içeriğimize hoş geldiniz. Hem sesi hem de şarkıları ile sizi kendine aşık edecek Selin Sümbültepe'nin en iyi parçalarını özenle seçtik. Takın kulaklıkları, keşfe çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Meryem Meryemti

2. Ma Ureedu

3. Gel Hadi Gel

4. Serbest

5. Bir Var Bir Yok

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bum Bum Bum

7. Konuşsana Bir Tanem

8. Ben Estim Sen Esme

9. Çocukluğuma

10. Hiç Hesapta Yokken

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Dalgakıran

12. Altüst

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın