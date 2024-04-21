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Yeni Müzik Keşfi: Keşke Daha Erken Dinleseydim Dedirtecek 12 Gökçe Kılınçer Şarkısı

etiket Yeni Müzik Keşfi: Keşke Daha Erken Dinleseydim Dedirtecek 12 Gökçe Kılınçer Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 15:46

Hep aynı şeyi dinlemekten sıkılanlar buraya! Bu hafta yeni müzik keşfimizde hem sesine hem de şarkılarına aşık olacağınız biri var: Gökçe Kılınçer! Hazırsanız açın müziğin sesini, unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz.

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1. Bir Başka Sevgiliyi

2. Sev Derim

3. Yalan

4. Güneşin Kızkardeşi

5. Neyleyim

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6. Aşk Beni Bulunca

7. İkimiz Bir Fidanın

8. Aşkınla Ben

9. Bu Son Akşamda

10. Devran

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11. Ne Tadı Var Bu Dünyanın

12. O Beni Bilmez

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