Yeni Müzik Keşfi: Keşke Daha Erken Dinleseydim Dedirtecek 12 Gökçe Kılınçer Şarkısı
Yeni Müzik Keşfi: Keşke Daha Erken Dinleseydim Dedirtecek 12 Gökçe Kılınçer Şarkısı
Hep aynı şeyi dinlemekten sıkılanlar buraya! Bu hafta yeni müzik keşfimizde hem sesine hem de şarkılarına aşık olacağınız biri var: Gökçe Kılınçer! Hazırsanız açın müziğin sesini, unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz.
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1. Bir Başka Sevgiliyi
2. Sev Derim
3. Yalan
4. Güneşin Kızkardeşi
5. Neyleyim
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6. Aşk Beni Bulunca
7. İkimiz Bir Fidanın
8. Aşkınla Ben
9. Bu Son Akşamda
10. Devran
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11. Ne Tadı Var Bu Dünyanın
12. O Beni Bilmez
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