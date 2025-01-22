Yeni Müzik Keşfi: Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlar İçin 12 Noga Erez Parçası
Yeni Müzik Keşfi: Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlar İçin 12 Noga Erez Parçası
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya. Dinledikçe aşık olacağınız Noga Erez ve onun eşsiz parçalarından bir liste hazırladık. Hazırsanız takın kulaklıkları başlıyoruz!
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1. Dumb
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2. Views
3. Ayayay
4. Godmother
5. End of the Road
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6. PC People
7. Kids
8. Vandalist
9. You So Done
10. Balkada
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11. Cipi
12. Dance While You Shoot
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