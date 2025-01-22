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Yeni Müzik Keşfi: Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlar İçin 12 Noga Erez Parçası

etiket Yeni Müzik Keşfi: Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlar İçin 12 Noga Erez Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 23:04

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya. Dinledikçe aşık olacağınız Noga Erez ve onun eşsiz parçalarından bir liste hazırladık. Hazırsanız takın kulaklıkları başlıyoruz!

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1. Dumb

2. Views

3. Ayayay

4. Godmother

5. End of the Road

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6. PC People

7. Kids

8. Vandalist

9. You So Done

10. Balkada

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11. Cipi

12. Dance While You Shoot

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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