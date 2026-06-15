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Yeni Müzik Alarmı: Tolan Shaw İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

etiket Yeni Müzik Alarmı: Tolan Shaw İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 18:01
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Bazen bir şarkıcı çıkar ve daha ilk dinleyişte “tamam, bunu playlist’e ekliyoruz” dedirtir ya; Tolan Shaw da biraz öyle bir isim. Sıcak vokali, akılda kalan melodileri ve insanın modunu yumuşacık değiştiren tarzıyla yeni keşif arayanlara çok iyi gelebilir. 

Çalma listende biraz taze, biraz içten, biraz da tekrar tekrar dinlemelik bir şeylere yer açmanın tam zamanı.👇🏻

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1. Do You See Forever

Bir ilişkiye biraz daha derinden bakmak isteyenlerin seveceği bir parça gibi duruyor. Hem adı hem de havası, uzun uzun düşündüren ama bunaltmayan bir aşk şarkısı hissi veriyor.

2. All I Need

Bu şarkı, sade ama içe işleyen havasıyla listeye güzel bir başlangıç olabilir. Adından bile anlaşılacağı gibi, “bana aslında çok şey gerekmiyor” duygusunu taşıyan romantik bir enerji veriyor.

3. Right Here Right Now

Anı yaşamak isteyenlerin şarkısı olabilir. Çok fazla geçmişe ya da geleceğe takılmadan, “şu an buradayım ve bu bana yeter” dedirten bir enerjisi var.

4. Those Eyes

Bazen bir şarkı sadece bir bakışı anlatır ve gerisini sen tamamlarsın. Those Eyes da adıyla bile romantik bir sahne kuruyor; hafif, duygusal ve çalma listesinde geceye yakışacak türden.

5. Will Be Yours

Bu parça, romantik listelere rahatça eklenebilecek şarkılardan biri. Birine içten içe yaklaşma, yavaş yavaş bağ kurma hissini taşıyan yumuşak bir seçim gibi.

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6. Braindead

Adı biraz sert dursa da tam olarak bu yüzden merak uyandırıyor. Aşk, kafa karışıklığı ve duygusal yorgunluk temalı bir liste yapıyorsan bu şarkı oraya cuk oturabilir.

7. Gold

Kısa, net ve akılda kalan bir isim: Gold. Parlak, sıcak ve iyi hissettiren şarkı isimlerini seviyorsan bu parça listede güzel durur.

8. Golden State of Mind

İnsanın aklına güneşli yolları, sahil havasını ve biraz da özgürlük duygusunu getiriyor. Daha ferah, daha pozitif bir Tolan Shaw şarkısı

9. Change the World

Bu şarkı, ismiyle bile direkt kalbe oynuyor. Abartısız bir parça havası taşıyor.

10. Meet You

Yeni biriyle tanışmanın o heyecanlı, biraz da meraklı tarafını çağrıştırıyor. Çok dramatik değil; daha çok tatlı, hafif ve iç ısıtan bir şarkı hissi var.

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miray soysal
miray soysal
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