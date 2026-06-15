Yeni Müzik Alarmı: Tolan Shaw İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen bir şarkıcı çıkar ve daha ilk dinleyişte “tamam, bunu playlist’e ekliyoruz” dedirtir ya; Tolan Shaw da biraz öyle bir isim. Sıcak vokali, akılda kalan melodileri ve insanın modunu yumuşacık değiştiren tarzıyla yeni keşif arayanlara çok iyi gelebilir.
Çalma listende biraz taze, biraz içten, biraz da tekrar tekrar dinlemelik bir şeylere yer açmanın tam zamanı.👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Do You See Forever
2. All I Need
3. Right Here Right Now
4. Those Eyes
5. Will Be Yours
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Braindead
7. Gold
8. Golden State of Mind
9. Change the World
10. Meet You
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın