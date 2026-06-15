Yeni Müzik Alarmı: Tolan Shaw İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

Bazen bir şarkıcı çıkar ve daha ilk dinleyişte “tamam, bunu playlist’e ekliyoruz” dedirtir ya; Tolan Shaw da biraz öyle bir isim. Sıcak vokali, akılda kalan melodileri ve insanın modunu yumuşacık değiştiren tarzıyla yeni keşif arayanlara çok iyi gelebilir.

Çalma listende biraz taze, biraz içten, biraz da tekrar tekrar dinlemelik bir şeylere yer açmanın tam zamanı.👇🏻