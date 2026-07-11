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Yeni Müzik Alarmı: Josh Ritter İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

etiket Yeni Müzik Alarmı: Josh Ritter İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.07.2026 - 14:01
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Bazen bir şarkı açarsın ve daha ilk dakikadan “Tamam, bu başka bir şey” dersin ya… Josh Ritter’ın müziği biraz öyle. Sakin sakin ilerlerken bir anda sözleriyle yakalayan, melodisiyle içini ısıtan ve hikaye anlatır gibi akan şarkıları var.

 Hazırsan, onun en sevilen şarkılarıyla hem huzurlu hem de duygusu bol bir müzik turuna çıkıyoruz.👇🏻

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1. Getting Ready to Get Down

Josh Ritter’ın en enerjik ve dinleyeni hemen içine alan şarkılarından biri. Hareketli ritmiyle çalma listene canlılık katıyor ama sözlerinde yine o kendine has hikaye anlatıcılığı var. Özellikle “biraz neşeleneyim ama kaliteli bir şey dinleyeyim” diyorsan güzel başlangıç.

2. Kathleen

“Kathleen”, Josh Ritter denince akla gelen en sevilen şarkılardan biri. İçinde tatlı bir romantizm, biraz özlem ve bolca samimiyet var. Sanki eski bir anıyı gülümseyerek hatırlıyormuşsun gibi hissettiriyor.

3. Girl in the War

Bu şarkı daha duygusal ve daha düşündürücü bir yerde duruyor. Ritter’ın söz yazarlığındaki derinliği en güzel gösteren parçalardan biri diyebiliriz. Dinlerken sadece melodiyi değil, anlatılan hikayeyi de takip etmek istiyorsun.

4. Change of Time

“Change of Time”, yavaş yavaş içine işleyen şarkılardan. İlk dinleyişte sakin gelebilir ama birkaç tekrar sonra melodisi de sözleri de akılda kalıyor. Özellikle gece yürüyüşü, yolculuk ya da yalnız kalmak istediğin anlara çok yakışır.

5. Homecoming

Adından da anlaşılacağı gibi insana eve dönme hissi veren sıcak bir parça. Hem nostaljik hem de umutlu bir tarafı var. Josh Ritter’ın kalabalık duyguları sade bir şekilde anlatma becerisini bu şarkıda çok net hissediyorsun.

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6. The Curse

Bu şarkı tam anlamıyla küçük bir hikaye gibi. Dinlerken sanki bir romanın birkaç sayfasını çevirmişsin gibi hissettiriyor. Masalsı, hüzünlü ve etkileyici atmosferiyle Josh Ritter’ın en özel parçalarından biri.

7. Come and Find Me

“Come and Find Me”, daha sade ama etkisi güçlü şarkılardan. Fazla gösterişli olmadan insanın içine dokunmayı başarıyor. Çalma listende sakin, içten ve huzurlu bir durak arıyorsan bu şarkı tam oraya oturur.

8. To the Dogs or Whoever

Bu parçada Josh Ritter’ın daha hareketli, daha anlatıcı ve daha karakterli tarafını duyuyoruz. Sözler akıp giderken müzik de seni peşinden sürüklüyor. Folk-rock enerjisini sevenler için oldukça keyifli bir seçim.

9. Good Man

“Good Man”, ismi gibi temiz ve samimi bir his taşıyor. İçinde yumuşak bir romantizm, biraz iç hesaplaşma ve bolca sıcaklık var. Josh Ritter’ın sade ama etkili anlatımını sevmek için güzel bir neden.

10. Miles Away

“Miles Away”, uzaklık hissini yormadan anlatan şarkılardan. Hem melodisi hem de atmosferiyle insana sakin bir yolculuk hissi veriyor. Kulaklığını takıp biraz uzaklara dalmak istediğin anlarda iyi gider.

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miray soysal
miray soysal
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