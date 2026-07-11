Yeni Müzik Alarmı: Josh Ritter İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

Bazen bir şarkı açarsın ve daha ilk dakikadan “Tamam, bu başka bir şey” dersin ya… Josh Ritter’ın müziği biraz öyle. Sakin sakin ilerlerken bir anda sözleriyle yakalayan, melodisiyle içini ısıtan ve hikaye anlatır gibi akan şarkıları var.

Hazırsan, onun en sevilen şarkılarıyla hem huzurlu hem de duygusu bol bir müzik turuna çıkıyoruz.👇🏻