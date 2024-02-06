Yeni Merkez Bankası Yönetimi Enflasyonu Değerlendirdi: "Zayıfladı"
Yeni Merkez Bankası Yönetimi Enflasyonu Değerlendirdi: "Zayıfladı"
Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon verisini her ay olduğu gibi 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunda değerlendirdi. Merkez Bankası'nın yönetim değişimin ardından yapılan ilk değerlendirmede 'ana eğilimin' zayıfladığı vurgusu dikkat çekti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2024 enflasyon verisine yönelik değerlendirmesini paylaştı.
TCMB'nin değerlendirmesinde enflasyonda "temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi" denildi.
Vatandaşın hissedilir enflasyonunu yükselten gıda fiyatları için de "Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğilimi işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürmüştür" denildi.
Maaş zamlarının ocak ayında da alınmamasına karşın maliyetlere yönelik, "Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükselmiştir" denildi.
TÜİK'in ilgi çeken giyim enflasyonuna da TCMB, "Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayılmıştır" yorumunu yaptı.
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Raporun özet kısmının devamında da şu ifadeler kullanıldı:
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