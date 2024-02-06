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Yeni Merkez Bankası Yönetimi Enflasyonu Değerlendirdi: "Zayıfladı"

Yeni Merkez Bankası Yönetimi Enflasyonu Değerlendirdi: "Zayıfladı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 11:11

Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon verisini her ay olduğu gibi 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunda değerlendirdi. Merkez Bankası'nın yönetim değişimin ardından yapılan ilk değerlendirmede 'ana eğilimin' zayıfladığı vurgusu dikkat çekti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2024 enflasyon verisine yönelik değerlendirmesini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2024 enflasyon verisine yönelik değerlendirmesini paylaştı.

Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, ocak ayında görülen yükseliş sonrası 'izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı' belirtildi. 

'Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilmektedir' ifadeleri kullanılan 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunda, tüketici fiyatlarının 2023 yılının son Enflasyon Raporu-IV tahminiyle uyumlu olduğuna da işaret edildi.

Ocak ayında TÜİK'in açıkladığı TÜFE verilerinde aylık artış yüzde 6,70 oranında olurken, yıllık enflasyon da yüzde 64,86 olmuştu.

TCMB'nin değerlendirmesinde enflasyonda "temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi" denildi.

TCMB'nin değerlendirmesinde enflasyonda "temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi" denildi.

Raporda, 'Enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğal gaz fiyatları yükselmeye devam etmiştir' denilirken, doğal gazda halen konutlara 25 metreküp ücretsiz veriliyor.

Vatandaşın hissedilir enflasyonunu yükselten gıda fiyatları için de "Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğilimi işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürmüştür" denildi.

Vatandaşın hissedilir enflasyonunu yükselten gıda fiyatları için de "Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğilimi işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürmüştür" denildi.

Maaş zamlarının ocak ayında da alınmamasına karşın maliyetlere yönelik, "Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükselmiştir" denildi.

Maaş zamlarının ocak ayında da alınmamasına karşın maliyetlere yönelik, "Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükselmiştir" denildi.

TÜİK'in ilgi çeken giyim enflasyonuna da TCMB, "Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayılmıştır" yorumunu yaptı.

TÜİK'in ilgi çeken giyim enflasyonuna da TCMB, "Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayılmıştır" yorumunu yaptı.
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Raporun özet kısmının devamında da şu ifadeler kullanıldı:

Raporun özet kısmının devamında da şu ifadeler kullanıldı:

Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonlarında sınırlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilmektedir.

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