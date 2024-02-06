Yeni Merkez Bankası Yönetimi Enflasyonu Değerlendirdi: "Zayıfladı"

Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon verisini her ay olduğu gibi 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunda değerlendirdi. Merkez Bankası'nın yönetim değişimin ardından yapılan ilk değerlendirmede 'ana eğilimin' zayıfladığı vurgusu dikkat çekti.