Yeni Doğan Bebeklerin Göz Rengi Neden Zamanla Koyulaşır? İşte Cevabı!
Yeni Doğan Bebeklerin Göz Rengi Neden Zamanla Koyulaşır? İşte Cevabı!
Bebeklerin göz rengi zamanla neden değişir? Bu durumun sebebi bilimsel bir temele dayanıyor. İlk doğduklarında gri-mavi gözlere sahip olan bebeklerin göz rengi büyüdükçe koyulaşabilir. Peki bu değişimin arkasında ne var? Genetik, melanin ve ışığın bu süreçteki rolünü öğrenmeye hazır mısınız?
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Yeni doğmuş bir bebeğin gözlerine baktığınızda genellikle gri-mavi bir renk görürsünüz. Ancak bu masmavi bakışların kalıcı olmadığını fark etmek uzun sürmez.
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Çoğu bebekte göz rengi doğumdan sonraki ilk yıl içinde değişir ve koyulaşır. Peki bu değişim neden olur?
Aslında bir insanın göz rengi iris adı verilen göz bebeğini çevreleyen yapının renginden kaynaklanır. İrisin rengi ise vücudumuzdaki cilde ve saçlara rengini veren melanin pigmenti tarafından belirlenir.
Melanin melanosit adı verilen hücrelerde üretilir ve miktarı genetik olarak belirlenir. Ancak yeni doğan bebeklerde melanin üretimi oldukça azdır. Bu durum gözlerin ilk etapta gri-mavi bir renkte görünmesine neden olur.
Doğum sonrası süreçte bebeklerin gözleri gün ışığına maruz kaldıkça melanosit hücreleri daha fazla melanin üretmeye başlar. İşte bu aşamada göz rengi yavaş yavaş genetik olarak belirlenmiş son halini alır.
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Koyu kahverengi yeşil ya da ela gibi göz renkleri, melanin miktarının artışıyla oluşur. Melanin miktarı ne kadar fazlaysa göz rengi de o kadar koyu olur.
Genellikle bir yaşına kadar göz rengindeki değişim tamamlanır. Ancak nadir durumlarda bu süreç erken çocukluk dönemine kadar sürebilir. İlginç bir şekilde saç ve cilt rengi de benzer şekilde bebeklikten yetişkinliğe geçişte koyulaşabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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