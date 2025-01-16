Kahverengi Yumurtalar Neden Daha Pahalı? Sebebi Hiç Düşündüğünüz Gibi Değil!
Kahverengi Yumurtalar Neden Daha Pahalı? Sebebi Hiç Düşündüğünüz Gibi Değil!
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Market alışverişi yaparken beyaz ve kahverengi yumurtaların fiyatlarını kıyasladınız mı hiç? Yan yana duran yumurtalar arasında gözle görülür bir fark var: Kahverengi yumurtalar neredeyse her zaman daha pahalı. Peki bu farkın sebebi ne?
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Aslında işin sırrı, tavuğun genetik yapısında saklı. Beyaz tüylü ve beyaz kulak lobuna sahip tavuklar beyaz yumurta yumurtluyor. Karışık ya da koyu renkli tüylere ve kırmızı kulak lobuna sahip tavuklar ise kahverengi yumurta bırakıyor.
Yani yumurtanın rengi sadece tavuğun genetiğiyle ilgili bir durum. Ancak tüketici gözünde kahverengi yumurtalar daha “doğal” daha “organik” ve hatta daha “lezzetli” olarak algılanıyor. İşte fiyat farkının başlaması burada devreye giriyor.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tayar, bu konuda oldukça net. Kahverengi yumurtaların daha iyi olduğu savının şehir efsanesinden başka bir şey olmadığını, bu görüşün kahverenginin fiyatının diğerlerinden yüksek olmasından kaynaklandığını söylüyor.
Ve ''Tat ve beslenme değeri açısından kahverengi ve beyaz yumurta arasında hiçbir fark yoktur. Ne kahverengi yumurta daha iyi, ne de beyaz yumurta. İkisi de eşit. '' diye konuya açıklık getiriyor.
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Peki fiyat farkı nereden çıktı? Geçmişte kahverengi yumurta bırakan tavuklar beyaz yumurta bırakanlara göre daha iri yapılıydı ve daha çok yem tüketirdi. Aynı zamanda yumurtlama kapasiteleri de beyaz tüylü tavuklara göre daha düşüktü.
Bu nedenle üretim maliyetleri daha yüksekti ve bu fark doğrudan fiyatlara yansıyordu. Günümüzde ise kahverengi yumurtlayan tavuklar beyaz yumurtlayan tavuklarla neredeyse aynı üretim maliyetlerine sahip. Ama gelin görün ki kahverengi yumurtalar hala daha pahalı.
Bunun bir nedeni de şu: Serbest gezen ya da organik tavuk yumurtalarının genellikle kahverengi olması. Bu yumurtaların doğallığı ile kahverengi rengi arasında bir bağ kuran tüketiciler farkında olmadan bu yumurtaları daha çok tercih ediyor.
Yumurta satıcıları da bu durumu doğruluyor. “Müşteriler genelde kahverengi yumurta istiyor. Talep olduğu için fiyat farkı oluşuyor” diyor bir satıcı.
Sonuç olarak kahverengi yumurta daa pahalı ama bu pahalı olmasının sebebi ne besin değeri ne de lezzeti. Tamamen tüketici algısı ve tercihleriyle ilgili.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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