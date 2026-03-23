Yeni Çağın Pusuya Yatan Canavarı

Kazıkları sökerek ya da hendeği doldurarak hemcinslerine şöyle haykırmış biri olsaydı, insan türünü nice suçtan, savaştan, nice sefaletten ve dehşetten korumuş olurdu: ‘Bu sahtekârlara kulak asmayın!’” Tüm kavramların yeniden belirleneceği bu yeni dünyada elbette mülkiyet kavramı da değişecek ve hatta ihtimal odur ki asıl hedeflenen de budur. Sanal araziler, sanal gayrimenkuller, sanal para birimleri ve yeni bir sanal dünya yaratılıyor. Şu anda oyunlara hapsedilen çocuklar, sanal medyaya bağımlı hâle gelen yetişkinler, o büyük oyunun savaşçıları ve askerleri olarak adım adım tasarlanıyor. Kâğıt üzerindeki mülkiyetler, daha da güçlenecek olan sanal mülkiyetler karşısında nasıl varlık gösterecek? Yeni olgular, yeni yasalar, yeni dünyalar…

Bu yeni dünyada, esasında aydınlanmanın çok ötesinde, yeniden ateşi bulacak; “o sahtekârlara inanmayın” diyebilecek bir iradeye ihtiyacımız olacak. Elbette distopik görünüyor. Ancak bundan sadece beş yıl önce, görünmez algoritmaların neyi düşüneceğimizi, kimi seveceğimizi ve neye öfkeleneceğimizi belirleyeceği söylenseydi, buna da inanmayacaktık.

Tüm bu senaryoları düşünüp mücadeleyi tam da bugünden başlatabilmek ve bilhassa çocuklarımızı daha insani bir çağa hazırlayabilmek için “bugünün sahtekârlarına da kulak asmayın!” demek yeterli olacak mı?

Yetmeyecek. Çünkü önce onları tanımamız gerekiyor. Bu durumda soru şu: Gerçeği yeniden yazan bu düzeni fark edecek kadar uyanık mıyız? En kötü senaryolara karşı hazırlığımız nedir?