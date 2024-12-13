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Yeni Bir Şeyler Dinlemek Lazım: Çalma Listenize Ekleyebileceğiniz 12 Alex Serra Parçası

etiket Yeni Bir Şeyler Dinlemek Lazım: Çalma Listenize Ekleyebileceğiniz 12 Alex Serra Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 00:16

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya çünkü çalma listenizi şenlendirecek, aşık olacağınız bir isim var: Alex Serra! Hazırsanız kulaklarınızı takın, eşsiz bir müzik keşfine çıkıyoruz.

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1. Outter Space

2. Sana Corazón

3. Ahora

4. Tulum

5. So Free

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6. Ale

7. Luna

8. Que te Parece?

9. In the Real World

10. RamaRa

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11. Aya Love

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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