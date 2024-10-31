Yeni Bir Müzik Keşfi: Dinlediğiniz Anda Aşık Olacağınız Rising Appalachia ve 13 Şarkısı
Yeni Bir Müzik Keşfi: Dinlediğiniz Anda Aşık Olacağınız Rising Appalachia ve 13 Şarkısı
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya! Dinlediğiniz anda yeniden dinlemek isteyeceğiniz, birbirinden keyifli şarkılarla dolu listeyi keşfe çıkalım!
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1. Silver
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2. Medicine
3. Resilient
4. Harmonize
5. Stand Like An Oak
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6. The Bones
7. Agua de la Madre
8. Sometimes I
9. Into The River
10. Rivermouth
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