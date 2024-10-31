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Yeni Bir Müzik Keşfi: Dinlediğiniz Anda Aşık Olacağınız Rising Appalachia ve 13 Şarkısı

etiket Yeni Bir Müzik Keşfi: Dinlediğiniz Anda Aşık Olacağınız Rising Appalachia ve 13 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 17:46

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya! Dinlediğiniz anda yeniden dinlemek isteyeceğiniz, birbirinden keyifli şarkılarla dolu listeyi keşfe çıkalım!

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1. Silver

2. Medicine

3. Resilient

4. Harmonize

5. Stand Like An Oak

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6. The Bones

7. Agua de la Madre

8. Sometimes I

9. Into The River

10. Rivermouth

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11. The Night We Met

12. I Need a Forest Fire

13. Catalyst

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