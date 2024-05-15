Yeni Bir Keşif: Kendinizi Yeniden Bulacağınız En İyi Paradis Şarkıları
Yeni Bir Keşif: Kendinizi Yeniden Bulacağınız En İyi Paradis Şarkıları
Dinledikçe kendinizden bir parça bulacağınız şarkılar vardır. Kendinizi melodilerinde kaybeder, kliplerine aşık olursunuz. İşte tam böyle bir playlist hazırladık: Paradis ve onun birbirinden mükemmel parçaları!
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1. Garde Le Pour Toi
2. Hémisphère
3. Sur Une Chanson En Français
4. Recto Verso
5. Parfait Tirage
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