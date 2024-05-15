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Yeni Bir Keşif: Kendinizi Yeniden Bulacağınız En İyi Paradis Şarkıları

etiket Yeni Bir Keşif: Kendinizi Yeniden Bulacağınız En İyi Paradis Şarkıları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 21:23

Dinledikçe kendinizden bir parça bulacağınız şarkılar vardır. Kendinizi melodilerinde kaybeder, kliplerine aşık olursunuz. İşte tam böyle bir playlist hazırladık: Paradis ve onun birbirinden mükemmel parçaları!

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1. Garde Le Pour Toi

2. Hémisphère

3. Sur Une Chanson En Français

4. Recto Verso

5. Parfait Tirage

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6. La Ballade de Jim

7. Je m'ennuie

8. Recto Verso

9. Toi Et Moi

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