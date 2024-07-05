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Yemek Yemenin Yük Olduğu Yaz Sıcaklarında İçimizi Ferahlatacak 10 Hafif Tarif

etiket Yemek Yemenin Yük Olduğu Yaz Sıcaklarında İçimizi Ferahlatacak 10 Hafif Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 20:01

Yaz sıcaklarında yemenizi kolaylaştıracak hafif tarifleri derledik. Gelin bu tariflere birlikte bakalım...

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1. Dondurmalı Şeftali

1. Dondurmalı Şeftali

Şeftali sevenlere özel bu tarif yaza çok uygun.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 4 çay kaşığı bal

  • 1 tutam tarçın

Yapılışı:

1. Şeftalileri ikiye bölün ve üzerlerine balla tarçını dökün.

2. Hazırladığınız şeftalileri Philips Airfryer 3000 sepetine alın ve belirtilen sürede pişirin.

Pişen şeftalileri dondurma ile servis edebilirsiniz.

Philips Airfryer 3000 Serisi ile yaza uygun pratik tarifler hazırlamanız mümkün. Hem sağlıklı hem pratik tarifleri bu Airfryer ile kolayca hazırlayabileceksiniz.

2. Kolay Pizza

2. Kolay Pizza

Ekmekle hazırlanan bu pizza hem kolay hem hafif bir tarif.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • Dilediğiniz bir ekmek

  • Kaşar

  • Dilim sucuk

  • 1 domates

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Önce kaşarı rendeleyin. Üzerine yumurta kırıp karıştırın.

2. Domatesleri küp küp doğrayın ve karışımın üzerine ekleyin.

3. Ekmekleri dilimleyin ve yumurtalı karışımdan hepsine sürün. 

4. Üzerine sucukları da dizin ve Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin.

İster kahvaltıda ister öğle yemeğinde yiyebileceğiniz bu tarifi Philips Airfryer 3000 ile kolayca yapabileceksiniz.

3. Karnabahar

3. Karnabahar

Karnabaharın en güzel hallerinden olan bu tarifin adımları şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Yarım karnabahar

  • 1 tutam rende kaşar

  • Tuz

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Karnabaharı küçük parçalara ayırın.

2. Kaşar peyniri ve baharatları karnabaharla birleştirin.

3. Hazırladığınız karnabaharı Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin. 

Akşam yemeği olarak tüketebileceğiniz karnabaharı Philips Airfryer 3000 Serisinin bir haznesinde pişirirken diğer haznesinde başka bir şey pişirebilirsiniz. Kokular birbirine karışmadığı için aynı anda istediğinizi yapmanız mümkün.

4. Falafel

4. Falafel

Tam yaza uygun bir tarif olan falafel için gerekli malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı nohut konservesi

  • 1 soğan

  • Yarım demet maydanoz 

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Un dışındaki malzemelerin hepsini blendera alın ve çekin.

2. Son olarak unu ekleyip köfte haline getirin.

3. Hazırladığınız köfteleri Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin. 

Süre sonunda mis gibi falafelleriniz hazır. 

Yağsız ya da az yağlı kızartmalar yapmak için Philips Airfryer 3000 Serisi ideal. Yaza uygun sağlıklı tarifler favorinizse bu Airfryer size çok yardımcı olacak. Dışları çıtır kızartmalar hafif olduğu için sizi rahatsız etmeyecek.

5. Mücver

5. Mücver

Yazın sebzeli hafif yemekler çok iyi oluyor. Mücver onlar arasında en pratik olanlardan 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 22 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • 1 havuç

  • 1 yumurta

  • 2.5 yemek kaşığı un

  • Dereotu

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Önce kabak ve havuçları rendeleyin.

2. Dereotunu da doğrayın.

3. Yumurtayı çırpın ve baharatlarını ekleyin.

4. Sebzelerle yumurtalı karışımı birleştirin. Unu da ekleyin ve çırpın.

5. Philips Airfryer 3000 sepetine kaşıkla mücverleri dökün.

Yoğurtla servis edebileceğiniz mücverler yaz için ideal bir tarif.

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6. Ratatuy ve Bruschetta

6. Ratatuy ve Bruschetta

Ratatuy filminden iyi bildiğimiz tarifin adımları şöyle:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 24 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 250 gram baget

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kabak

  • 3 domates

  • 2 sarı domalık biber

  • 1 soğan

  • 8 tutam maydanoz

  • 2 yemek kaşığı herbes de Provence

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

Yapılışı:

1. Baget ekmeğini orta kalınlıkta dilimleyin. Dilimlerin her iki tarafına yağ sürün.

2. Kabak, domates, dolmalık biberi küp küp doğrayın. Soğan ve sarımsağı da soyun.

3. Bu sırada maydanozu da ince ince kıyın.

4. Tüm sebzeleri kaba alın, üzerine baharatı ve sirkeyi ekleyin. Bu karışımı güzelce karıştırın. 

5. Baget ekmekleri Philips Airfryer 3000'ün sol haznesine, ratatuy yemeğini ise sağ hazneye yerleştirin. Sol hazneyi 180 derecede 7 dakika pişirin. Sağ hazneyi ise 190 derecede 24 dakika pişirin.

İki ayrı haznesi sayesinde kokuları birbirine karıştırmadan pişiren Philips Airfryer 3000 Serisi ile hem ratatuy hem ekmeği aynı anda yapacaksınız. Bu sayede yemeğinizi hiç beklemeden sıcacık yemeniz mümkün!

7. İncir Uyutması

7. İncir Uyutması

Hafif ve lezzetli tatlıyı hazırlamak da çok kolay.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Malzemeler:

  • 4 tane kurutulmuş incir

  • 1 dilim karpuz

  • 200 ml süt

Yapılışı:

1. İncirleri, karpuzu ve sütü blenderda karıştırın.

2. Bu karışımı kaselere alın. Daha sonra kaseleri Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin ve süre boyunca pişirin.

Hafif olduğu için rahatlıkla yiyebileceğiniz tarif tam bir yaz tarifi!

8. Kurutulmuş Ananas

8. Kurutulmuş Ananas

Meyve sevenler için ideal bir tarif bu.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 90 dakika

Pişirme derecesi: 80°

Malzemeler:

  • 350 gram ananas

Yapılışı:

1. Ananasları soyup 7 mm kalınlığında dilimler kesin.

2. Her dilimi de dörde bölün. 

3. Philips Airfryer 3000 sepetine ananasları alın ve belirtilen süre ve derecede pişirin.

9. Kabaklı Kiş

9. Kabaklı Kiş

Hem hamur işi hem hafif bir tarif arıyorsanız bu tarifi yapabilirsiniz. Bu tarif için gerekli malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 100 gram kabak

  • 1 soğan

  • 230 gram tuzlu tart hamuru

  • 1 yumurta

  • 25 gram Parmesan peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 100 ml krema

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Soğanı ve kabakları doğrayın.

2. Zeytinyağını ocakta ısıtıp üzerine soğanları ekleyin. Kabakları da ekleyip pişirin.

3. Yumurta, krema ve baharatları karıştırın.

4. Bu sırada Parmesan peyniri de rendeleyin. 

5. Philips Airfryer 3000 sepetine tart hamurunu yerleştirin, üzerine kabaklı karışımı dökün. En üste kremalı karışımı döküp rende peyniri koyun.

10. Pekmezli Tatlı

10. Pekmezli Tatlı

Lezzetli, sağlıklı ve hafif bu tatlıyı hazırlamak çok kolay.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 bardak pekmez

  • 1,5 bardak un

  • 1 tutam tuz

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırın ve kaba dökün. 

2. Tercihinize göre içine bir çay kaşığı çikolata ekleyebilirsiniz.

3. Kabı Philips Airfryer 3000 sepetine alın ve pişirin.

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