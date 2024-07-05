Yemek Yemenin Yük Olduğu Yaz Sıcaklarında İçimizi Ferahlatacak 10 Hafif Tarif

Tam yaza uygun bir tarif olan falafel için gerekli malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

1,5 su bardağı nohut konservesi

1 soğan

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Un dışındaki malzemelerin hepsini blendera alın ve çekin.

2. Son olarak unu ekleyip köfte haline getirin.

3. Hazırladığınız köfteleri Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin.

Süre sonunda mis gibi falafelleriniz hazır.

Yağsız ya da az yağlı kızartmalar yapmak için Philips Airfryer 3000 Serisi ideal. Yaza uygun sağlıklı tarifler favorinizse bu Airfryer size çok yardımcı olacak. Dışları çıtır kızartmalar hafif olduğu için sizi rahatsız etmeyecek.