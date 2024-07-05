Yemek Yemenin Yük Olduğu Yaz Sıcaklarında İçimizi Ferahlatacak 10 Hafif Tarif

Ratatuy filminden iyi bildiğimiz tarifin adımları şöyle:
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 24 dakika
Pişirme derecesi: 190°
Malzemeler:
250 gram baget
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kabak
3 domates
2 sarı domalık biber
1 soğan
8 tutam maydanoz
2 yemek kaşığı herbes de Provence
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı galeta unu
Yapılışı:
1. Baget ekmeğini orta kalınlıkta dilimleyin. Dilimlerin her iki tarafına yağ sürün.
2. Kabak, domates, dolmalık biberi küp küp doğrayın. Soğan ve sarımsağı da soyun.
3. Bu sırada maydanozu da ince ince kıyın.
4. Tüm sebzeleri kaba alın, üzerine baharatı ve sirkeyi ekleyin. Bu karışımı güzelce karıştırın.
5. Baget ekmekleri Philips Airfryer 3000'ün sol haznesine, ratatuy yemeğini ise sağ hazneye yerleştirin. Sol hazneyi 180 derecede 7 dakika pişirin. Sağ hazneyi ise 190 derecede 24 dakika pişirin.
İki ayrı haznesi sayesinde kokuları birbirine karıştırmadan pişiren Philips Airfryer 3000 Serisi ile hem ratatuy hem ekmeği aynı anda yapacaksınız. Bu sayede yemeğinizi hiç beklemeden sıcacık yemeniz mümkün!
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