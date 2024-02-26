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Yemek Yapmayı Seven Erkeklerin “Mutfak Kadınındır” Tabusunu Yıkmaya Çalışırken Karşılaştıkları 10 Durum

etiket Yemek Yapmayı Seven Erkeklerin “Mutfak Kadınındır” Tabusunu Yıkmaya Çalışırken Karşılaştıkları 10 Durum

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 17:01

Mutfak herkesindir! Yemek yapmayı seven ve mutfağın sadece kadınlara ait olduğu düşüncesinin tabusunu yıkmaya çalışan erkeklerin mutfakta karşılaştıkları 10 durumu derledik!

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1. Şaşkınlık

İlk başta, erkeklerin yemek yapmalarıyla ilgilenmeleri bazı insanlarda şaşkınlık yaratır. Erkekleri mutfakta gören kişiler genellikle bu şaşkınlıklarını gizleyemez. Sanki bir uzaylı mutfağa girmiş gibi büyük bir şaşkınlık hakim olur etrafa...

2. Şüphe duyma

Genellikle erkeklerin yemek yapmada becerikli olmadığı, ölçüleri kaçırabileceği, dikkat etmeyeceği düşünülür. Gerçekten iyi bir yemek yapacağından şüphe duyulur...

3. Eleştiriler

Bazı çevrelerden, 'Erkeklerin mutfakta ne işi var?' gibi eleştiriler alabilirler. Hatta mutfakta gördüklerinde de şaşkınlıkla sorarlar. Kalıplaşmış yargıları eleştiri olarak karşıdaki kişiye iletebilirler...

4. Espri konusu olma

Bir erkeğin mutfakta yemek yapması farklı algılanabilir ve bununla ilgili şakalar yapılabilir. Sadece kadınların mutfakta çalışabiliceği düşünülür ve erkeğin mutfakta olmasıyla ilgili pek de komik olmayan espriler yapılabilir...

5. Yargılama

Bir erkek yemek yapmayı gerçekten sevdiğini söylüyorsa toplumdaki kalıplaşmış düşüncelerden dolayı farklı yargılanmalarla karşı karşıya gelebilir. Bu hobinin, sevginin küçük görülmesi veya yargı dolu cümleler olabilir...

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6. Kendi tarzını bulma

Toplumdaki kalıplaşmış yargı ve düşüncelere rağmen kendini yemeğe adayan erkekler kendi tarzlarını da bulabilir. Kendileri bir stil geliştirerek yemeklerini o şekilde yapabilir, birilerinden etkilenerek kendi yollarını da çizebilirler.

7. Aşırı beğenilme

Eleştirenler kadar bundan etkilenenler de oldukça fazla olacaktır. Bir erkeği yemek yaparken mutfakta görmek onun hem kendine yetebildiğini, yemeği başkasından beklemediğini gösterir hem de bazı kişilere oldukça etkileyici gelebilir. Bu durumda da yemek yapmayı seven erkekler daha fazla beğenilir ve öne çıkar.

8. Stereotiplerle yüzleşme

Toplumda var olan cinsiyet stereotipleriyle başa çıkmak zorunda da kalabilirler. Örneğin, 'Gerçek erkekler yemek yapmaz' gibi stereotiplerle karşılaşabilirler...

9. Özgüvensizlik

Çevreden gelen tepkilere kendilerini kaptırdıklarında gerçekten yemek yapmayı sevmekten vazgeçebilir veya bu sevgisini söylemekten çekinebilirler. Bu da zaman zaman yemek yapmayı bırakmaları anlamına gelebilir...

10. Pratik olanı arama

10. Pratik olanı arama

Mutfakta daha verimli bir şekilde vakit geçirmek isteyenler genelde deneme yanılma yöntemiyle en pratiğini bulmaya çalışırlar. İşte tam bu anlarda da Philips 7000 Airfryer XXL ile hem pratik hem sağlıklı yemekler yapmayı keşfederler.

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