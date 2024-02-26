Yemek Yapmayı Seven Erkeklerin “Mutfak Kadınındır” Tabusunu Yıkmaya Çalışırken Karşılaştıkları 10 Durum
Yemek Yapmayı Seven Erkeklerin “Mutfak Kadınındır” Tabusunu Yıkmaya Çalışırken Karşılaştıkları 10 Durum
Mutfak herkesindir! Yemek yapmayı seven ve mutfağın sadece kadınlara ait olduğu düşüncesinin tabusunu yıkmaya çalışan erkeklerin mutfakta karşılaştıkları 10 durumu derledik!
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1. Şaşkınlık
2. Şüphe duyma
3. Eleştiriler
4. Espri konusu olma
5. Yargılama
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6. Kendi tarzını bulma
7. Aşırı beğenilme
8. Stereotiplerle yüzleşme
9. Özgüvensizlik
10. Pratik olanı arama
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