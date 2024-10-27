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Yemek Yaparken Eğlenmenin Yolunu Arayanlara: Öğrenciler İçin 12 Eğlenceli Tarif

etiket Yemek Yaparken Eğlenmenin Yolunu Arayanlara: Öğrenciler İçin 12 Eğlenceli Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Biliyoruz ki, yemek yapmak, özellikle öğrenci hayatında zaman zaman zorlayıcı olabilir... Sıkıcı ve tekdüze yemeklerden sıkılanlar için hem pratik hem de eğlenceli tariflerle dolu bir liste hazırladık. 

Tarif bizden, pişirmesi Airfryer'dan gerisi ise çok basit!

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1. Lezzet Bombası: İki Farklı Börek

1. Lezzet Bombası: İki Farklı Börek

Philips Çift Hazneli Airfryer ile kahvaltı sofralarınıza ya da çayın yanına lezzet katacak iki farklı böreği aynı anda yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem pratik hem de oldukça lezzetli olan bu tarifle, bir tarafta peynirli, diğer tarafta patatesli börekler hazırlayabilirsiniz. İki farklı lezzeti tek seferde ve zahmetsizce pişirmek artık mümkün!

Malzemeler:

  • 4 adet yufka

  • 150 gr beyaz peynir

  • 2 haşlanmış patates

  • 1 yumurta sarısı (üzerine sürmek için)

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Öncelikle haşladığınız patatesleri bir kaba alın ve iyice ezin. İsterseniz biraz tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

2. Beyaz peyniri bir kaseye ufalayın. Eğer daha lezzetli olmasını isterseniz biraz maydanoz doğrayıp karışıma ekleyebilirsiniz.

3. Yufkaları tezgâha serin ve ortadan ikiye kesin. Yarım yufkanın içine hazırladığınız harçlardan birini yerleştirip, yufkayı sarın. Yufkayı fazla sıkı sarmamaya dikkat edin, çünkü bu böreklerin pişerken güzelce kabarmasını engelleyebilir. Aynı işlemi diğer yarım yufka için de tekrarlayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine peynirli börekleri, diğer haznesine patatesli börekleri dikkatlice yerleştirin.

5. Böreklerin üzerine bir fırça yardımıyla hafifçe zeytinyağı sürün. Ardından yumurta sarısını sürerek üzerlerinin güzelce kızarmasını sağlayın.

6.Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 170°C’ye ayarlayın ve böreklerinizi yaklaşık 20 dakika boyunca pişirin. Philips Airfryer’ın çift hazneli yapısı ve eşit pişirme özelliği sayesinde börekleriniz her iki haznede de aynı oranda mükemmel bir şekilde kızaracak.

Afiyet olsun.

2. Tavuklu Sandviç

2. Tavuklu Sandviç

Hızlı, doyurucu ve pratik bir yemek arıyorsanız, tavuklu sandviç harika bir seçenek! 

Malzemeler:

  • 2 tavuk göğsü (ince dilimlenmiş)

  • 2 adet sandviç ekmeği

  • Marul, domates, soğan (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsü dilimlerini bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve tuz ile karabiber serpiştirin. Dilerseniz, daha aromatik bir tat için tavukları sarımsak tozu, kırmızı biber, ya da kekik gibi baharatlarla da tatlandırabilirsiniz. Tavuğun daha lezzetli olması için en az 10-15 dakika marine etmeye özen gösterin.

2. Marine edilen tavuk dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer' ın büyük haznesine yerleştirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C’ye ayarlayın ve tavukları yaklaşık 12 dakika boyunca pişirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın eşit pişirme teknolojisi sayesinde tavuklar yumuşacık ve sulu bir şekilde pişecektir. Pişirme sırasında ara sıra tavukların durumunu kontrol edebilirsiniz.

3. Tavuklar pişerken, sandviç ekmeklerini de ısıtmaya başlayın. Küçük hazneye sandviç ekmeklerini yerleştirin

4. Tavuklar piştikten sonra, sandviç ekmeğini açın ve içerisine tavuk dilimlerini yerleştirin. Marul, domates ve soğan dilimlerini de ekleyerek sandviçinizi zenginleştirin. İsterseniz ketçap, mayonez ya da hardal gibi soslar da kullanabilirsiniz.

3. Sebzeli Muffin ve Tatlı Muz Dilimleri

3. Sebzeli Muffin ve Tatlı Muz Dilimleri

Eğer hem tuzlu hem tatlı atıştırmalıkları seviyorsanız, bu tarif tam size göre! Philips Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda hem sebzeli muffin hem de tatlı muz dilimlerini kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu iki farklı lezzet kahvaltı veya ara öğün için ideal.

Sebzeli Muffin 

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 1 küçük kabak (rendelenmiş)

  • 1 küçük havuç (rendelenmiş)

  • 1 orta boy kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyin. Kırmızı biberi küçük küçük doğrayın. 

2. Bir kaba alın ve üzerine 2 adet yumurtayı kırın. İyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

3. Karışıma 1 yemek kaşığı un ekleyin ve tekrar karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Dilerseniz başka baharatlar veya peynir de ekleyerek lezzeti arttırabilirsiniz.

4. Hazırladığınız sebzeli karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. Eğer Philips Çift Hazneli Airfryer'a uygun silikon muffin kalıplarınız varsa, bunları kullanabilirsiniz. Her kalıbı yarısına kadar doldurmanız yeterli olacaktır, çünkü pişerken kabaracaklar.

Tatlı Muz Dilimleri

Malzemeler:

  • 1 adet muz (dilimlenmiş)

  • Tarçın (istediğiniz miktarda)

  • Şeker (istediğiniz miktarda)

Yapılışı:

1. Bir adet muzu dilimleyin ve dilimleri bir tabağa dizin. Üzerine tarçın serpiştirerek tatlandırın. Eğer daha yoğun bir tat istiyorsanız, bir tutam şeker de ekleyebilirsiniz.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine sebzeli muffin kalıplarını, diğer haznesine tarçınlı muz dilimlerini yerleştirin. Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın. Büyük hazneyi 12 dakikaya, diğer hazneyi ise 6 dakika boyunca pişirin. 

3. Muffinleriniz altın rengini alırken, muz dilimleri de hafifçe karamelize olacak.

4. Makarna Pizza

4. Makarna Pizza

Makarna ve pizzayı aynı tarifte buluşturmak kulağa nasıl geliyor? İşte Philips Çift Hazneli Airfryer'ı kullanarak hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzet dolu bir tarif. Makarna severler ve pizza tutkunları için mükemmel bir alternatif!

Malzemeler:

  • 200 gr makarna

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Sıcak su

  • Tuz

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 2 tatlı kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı su

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

  • 10 dilim sucuk

  • 1 yemek kaşığı konserve mısır

  • 1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah veya yeşil zeytin

Yapılışı:

1. Makarna için suyu kaynatın ve içine biraz tuz ekleyin. Makarnayı suya alıp yaklaşık 8 dakika haşlayın.

2. Bir kasede domates salçası, ketçap, zeytinyağı, su, kekik ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın.

3. Haşlanan makarnayı uygun bir kaba alıp zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Çöp şişlere sıkı bir şekilde yerleştirin. Eğer şişler Philips Çift Hazneli Airfryer sığmıyorsa kısaltabilirsiniz.

4. Şişleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirdikten sonra üzerine hazırladığınız sosu sürün. Ardından rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk dilimleri, mısır taneleri ve zeytinleri ekleyin.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve 5 dakika pişirin. Ve işte makarna pizzanız hazır!

5. Milföy Mantı

5. Milföy Mantı

Milföy hamuru ile pratik bir mantı yapmaya ne dersiniz? Philips Çift Hazneli Airfryer'da çıtır çıtır pişen milföy mantısı, yoğurtlu ve tereyağlı sosuyla sofranıza şenlik katacak!

Malzemeler:

  • 3 yaprak milföy hamuru

  • 100 gram kıyma

  • 1 adet küçük boy soğan

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 2 diş sarımsak

  • 5 kaşık yoğurt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kuru nane

Yapılışı:

1. Kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber ve tuzu bir karıştırma kabında güzelce karıştırın.

2. Milföy hamurlarını her biri istediğiniz boyutlarda kare olacak şekilde kesin.

3. Karelerin ortasına kıymalı harçtan koyup mantı şeklinde kapatın.

4. Hazırladığınız mantıları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirip 180°C'de 15 dakika pişirin.

5. Kızaran mantıları servis tabağına alın, üzerlerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

6. Tereyağında kızdırılmış toz biber ve naneli sosu mantıların üzerine döküp pul biberle süsleyin.

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6. Çatlak Patates ve Nohut Tava

6. Çatlak Patates ve Nohut Tava

Çatlak patateslerinizi nefis bir yan lezzetle taçlandırmak ister misiniz? Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabileceğiniz nohut tava tarifi tam size göre. Hem pratik hem lezzetli.

Malzemeler:

  • 10 adet bebek patates ya da küçük patates

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Uygun bir kasede tuz, kekik, sarımsak tozu, toz kırmızı biber ve karabiberi karıştırın. Üzerine zeytinyağı ekleyip güzelce harmanlayın.

2. Patatesleri bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kaynatın.

3. Haşlanan patateslerin üzerine sıcakken bir bardağın tabanıyla bastırarak çatlayıp yayılmasını sağlayın.

4. Çatlamış patateslerin üzerine hazırladığınız baharatlı karışımı fırça yardımıyla sürün. Sonra patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine  alıp 180°C’de 10 dakika pişirin.

Nohut Tava

Sebze ve baharatların lezzetini airfryer'da buluşturarak hazırlayacağınız nohut tava, pratikliğiyle mutfakta fark yaratacak!

Malzemeler:

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet domates

  • 3 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı: 

1. Domatesin kabuğunu soyun ve küçük küçük doğrayın. Yeşil biber ve kapya biberi doğrayın, ardından soğanı da soyup doğrayın.

2. Haşlanmış nohut, doğranmış sebzeler, sarımsak, domates salçasını küçük hazneye alın. 

3. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve isotu ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

4. 180°C'de 25 dakika pişirin. Pişirme süresince 1-2 defa hazneyi açıp karıştırmayı unutmayın.

Afiyet olsun!

7. Mini Donut ve Kahvaltılık Ekmek

7. Mini Donut ve Kahvaltılık Ekmek

Tatlı bir şeyler mi istiyorsunuz? İşte yapımı kolay, yemesi keyifli mini donut tarifi!

Mini Donut

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı un

  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay bardağı erimiş tereyağı

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • Yarım çay kaşığı toz tarçın

  • 1 paket eritilmiş bitter veya sütlü çikolata

Yapılışı: 

1. Un, pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırın, ardından yoğurdu ekleyerek yoğurun.

2. Elinizi erimiş tereyağı ile yağlayın, hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Hamurları kurumamaları için tereyağında bekletin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'de ısıtın, hamurları hazneye aralıklı şekilde yerleştirin.

4. Donutları her iki tarafı kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

5. Toz şeker ve tarçını geniş bir kasede karıştırın, pişen donutları sıcakken bu karışıma bulayın.

6. Dilerseniz donutların üzerine erimiş çikolata gezdirerek servis edebilirsiniz.

Kahvaltılık Ekmek

Mini donutlarınız yanına ekmek dilimlerinizi daha lezzetli hale getirmek istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer'da hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif tam size göre!

Malzemeler:

  • 4 dilim ekmek

  • 1 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet küçük boy kapya biber

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Yarım su bardağı lor peyniri 

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı: 

1. Bir karıştırma kabına yumurtaları, sütü, sıvı yağı, tuz ve pul biberi alın. Malzemeleri güzelce çırpın.

2. İnce doğranmış kapya biberi ve lor peynirini karışıma ekleyerek iyice karıştırın.

3. Küçük hazneye ekmek dilimlerini yerleştirin, üzerine hazırladığınız karışımı gezdirin.

4. Kapya biber dilimlerini ve rendelenmiş kaşar peynirini ekmeklerin üzerine serpiştirin.,

5. 180°C’de 12 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Cihazın kokuları karıştırmayan ikili hazne teknolojisi sayesinde istediğiniz tüm yemekleri, koku ve tat karışma riski olmadan rahat rahat deneyebileceksiniz.

8. Patates Pizza

8. Patates Pizza

Klasik pizzayı patates tabanı ile daha hafif ve farklı bir lezzete dönüştürmek ister misiniz?

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 yemek kaşığı domates sosu (ketçap da kullanabilirsiniz)

  • 50 gram sucuk

  • 2 yemek kaşığı mısır

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 adet kapya biber

  • Üzeri için istediğiniz malzemeleri tarife ekleyebilirisniz.

Yapılışı: 

1. Patateslerin kabuğunu soymadan güzelce yıkayın ve dilimleyin. Üzerlerine bıçakla çizikler atın ve zeytinyağı sürün.

2. Dilimlediğiniz patatesleri airfryer haznesine yerleştirip 180°C’de 15 dakika pişirin.

3. Pişen patateslerin üzerine domates sosu veya ketçap sürün.

4. Minik minik doğranmış sucuk, kapya biber ve mısırları patateslerin üzerine ekleyin.

5. Son olarak kaşar peynirini serpip 5 dakika daha pişirin.

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