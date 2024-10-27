Yemek Yaparken Eğlenmenin Yolunu Arayanlara: Öğrenciler İçin 12 Eğlenceli Tarif

Tatlı bir şeyler mi istiyorsunuz? İşte yapımı kolay, yemesi keyifli mini donut tarifi!
Mini Donut
Malzemeler:
1,5 su bardağı un
3 yemek kaşığı pudra şekeri
Yarım paket kabartma tozu
4 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı erimiş tereyağı
4 yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı toz tarçın
1 paket eritilmiş bitter veya sütlü çikolata
Yapılışı:
1. Un, pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırın, ardından yoğurdu ekleyerek yoğurun.
2. Elinizi erimiş tereyağı ile yağlayın, hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Hamurları kurumamaları için tereyağında bekletin.
3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'de ısıtın, hamurları hazneye aralıklı şekilde yerleştirin.
4. Donutları her iki tarafı kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
5. Toz şeker ve tarçını geniş bir kasede karıştırın, pişen donutları sıcakken bu karışıma bulayın.
6. Dilerseniz donutların üzerine erimiş çikolata gezdirerek servis edebilirsiniz.
Kahvaltılık Ekmek
Mini donutlarınız yanına ekmek dilimlerinizi daha lezzetli hale getirmek istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer'da hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif tam size göre!
Malzemeler:
4 dilim ekmek
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet küçük boy kapya biber
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım su bardağı lor peyniri
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
1. Bir karıştırma kabına yumurtaları, sütü, sıvı yağı, tuz ve pul biberi alın. Malzemeleri güzelce çırpın.
2. İnce doğranmış kapya biberi ve lor peynirini karışıma ekleyerek iyice karıştırın.
3. Küçük hazneye ekmek dilimlerini yerleştirin, üzerine hazırladığınız karışımı gezdirin.
4. Kapya biber dilimlerini ve rendelenmiş kaşar peynirini ekmeklerin üzerine serpiştirin.,
5. 180°C’de 12 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
Cihazın kokuları karıştırmayan ikili hazne teknolojisi sayesinde istediğiniz tüm yemekleri, koku ve tat karışma riski olmadan rahat rahat deneyebileceksiniz.
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