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Yemek Tercihlerinle Ruhunu Besleyecek Şarkıyı Keşfet!

etiket Yemek Tercihlerinle Ruhunu Besleyecek Şarkıyı Keşfet!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 22:18

Müzik ve yemek, ruhsal tatminin iki büyük kaynağıdır. Yediğimiz yemekler nasıl ruhumuzu doyuruyorsa, doğru müzik de aynı şekilde içsel huzurumuzu artırabilir. Şimdi, yemek tercihlerinle uyumlu olarak seni en iyi şekilde besleyecek şarkıyı bulma zamanı! Hazır mısın? Lezzetli bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz!

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1. Bu kebaplardan hangisi favorin?

2. Hangisi sana daha fazla hitap ediyor?

3. Favori sokak lezzetlerinden birini seçmeni istesek?

4. Seç bakalım!

5. Sence hangisinin tadı daha güzel?

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6. Birini seç!

7. Bu sebze yemekleri arasından birini seçecek olsan hangisini seçerdin?

8. Son soru! Hangisi?

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