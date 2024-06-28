Yemek Sofralarında Çeşitlilik Sevenlerin Mutlaka Denemesi Gereken 10 Meze Tarifi
Yemek Sofralarında Çeşitlilik Sevenlerin Mutlaka Denemesi Gereken 10 Meze Tarifi
Mezeler, yemeklerin yancısı olsalar da bazen yemeğin önüne bile geçtikleri oluyor. Philips Airfryer 3000 Serisi ile aynı anda iki tane farklı meze yapmanız mümkün. Sofralarınıza renk katacak çeşit çeşit meze tarifleri için sizi içeriğe alalım!
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1. Fasulye Mezesi
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2. Dilim Domates Mezesi
3. Arpacık Soğan Mezesi
4. Kaşarlı Mantar
5. Patlıcanlı Nohut Mezesi
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