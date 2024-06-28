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Yemek Sofralarında Çeşitlilik Sevenlerin Mutlaka Denemesi Gereken 10 Meze Tarifi

etiket Yemek Sofralarında Çeşitlilik Sevenlerin Mutlaka Denemesi Gereken 10 Meze Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 19:01

Mezeler, yemeklerin yancısı olsalar da bazen yemeğin önüne bile geçtikleri oluyor. Philips Airfryer 3000 Serisi ile aynı anda iki tane farklı meze yapmanız mümkün. Sofralarınıza renk katacak çeşit çeşit meze tarifleri için sizi içeriğe alalım!

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1. Fasulye Mezesi

1. Fasulye Mezesi

Farklı bir meze denemek isteyenler için bu meze ideal. Mezenin yapılışı şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı yeşil fasulye

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı biber salçası

  • 5 ceviz

Yapılışı:

1. Fasulyeleri ince ince doğrayın ve Philips Airfryer 3000'in sepetine koyun. Üzerine zeytinyağını gezdirin.

2. 8 dakikanın sonunda tabağa alın.

3. Bir yanda sarımsakları yoğurtla karıştırın ve servis tabağının altına yayın. Üzerine pişen fasulyeleri koyun. 

4. Doğradığınız cevizleri üzerine serpin.

5. Son olarak yağda salçayı kavurun ve üzerine dökün.

Bu mezeye herkes bayılacak!

Philips Airfryer 3000 Serisinin en güzel özelliği aynı anda iki mezeyi yapabiliyor oluşunuz. Misafir gelecek akşamlar için hızlı hazırlık yapmak istiyorsanız Philips Airfryer 3000 Serisinin çift haznesi çok işinize yarayacak.

2. Dilim Domates Mezesi

2. Dilim Domates Mezesi

Domates sevenleri memnun edecek mezenin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • İstediğiniz kadar domates

  • Rende kaşar peynir

Yapılışı:

1. Önce domatesleri yıkayın ve dilimleyin.

2. Dilim domatesleri  Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin ve 12 dakika boyunca belirtilen derecede pişirin.

3. Sürenin sonunda her domates diliminin üzerine kaşarı ekleyin ve eriyene kadar pişirmeye devam edin. 

Philips Airfryer 3000 Serisi oldukça pratik. Aynı anda 2 sepette pişirme yapabileceğiniz için işlerinizi çok kolaylaştırıyor.

3. Arpacık Soğan Mezesi

3. Arpacık Soğan Mezesi

Soğan sevenlere uygun mezeyi yapmak için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 20 arpacık soğanı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı pul biber

  • 2 tutam kekik

  • 1,5 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Yarım çay bardağı su

  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

Yapılışı:

1. Soğanları soyun ve Philips Airfryer 3000 sepetine koyun ve zeytinyağı sıkın. Üzerine suyunu ekleyip belirtilen süre boyunca pişirin.

2. 10 dakika kala baharatlarını ekleyin ve karıştırın.

3. 5 dakika kalınca nar ekşisini de ekleyip pişirmeye devam edin. 

4. Sarımsakla yoğurdu karıştırın ve servis tabağının altına yayın. Üstüne pişen baharatlı arpacık soğanları ekleyin.

Bu mezeyi hazırlamak bu kadar kolay!

4. Kaşarlı Mantar

4. Kaşarlı Mantar

En güzel mezelerden biri olan kaşarlı mantarı yapmak için gerekenler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 15 mantar

  • Rende kaşar

  • Dilim tereyağı

Yapılışı:

1. Mantarları temizleyin ve Philips Airfryer 3000 sepetine koyun. 8 dakika boyunca mantarları pişirin.

2. Mantarlar pişince üstlerine yağları ekleyip pişirmeye devam edin. 

3.  Son olarak kaşarlarını da ekleyip 1 dakika pişirin.

Philips Airfryer 3000 Serisi çift hazneli. Bu sayede 2 mezeyi ya da mezeyi ve yemeğinizi birlikte pişirebiliyorsunuz. Kokuları da birbirine karışmadığı için rahatlıkla aynı anda yemek yapmanız mümkün.

5. Patlıcanlı Nohut Mezesi

5. Patlıcanlı Nohut Mezesi

Nohut ve patlıcanı birleştiren meze favoriniz olacak. Bu mezeyi yapmak için adımlar şunlar: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 bardak haşlanmış nohut

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 3 patlıcan

  • 1 kg süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

1. Önce patlıcanları Philips Airfryer 3000 sepetine koyun ve belirtilen sürede pişirin.

2. Bu arada yoğurda sarımsağı rendeleyin. Tuzu da ekleyip karıştırın.

3. Pişirip soyduğunuz patlıcanlarla yoğurdu karıştırın. Bu karışımı servis tabağına alın.

4. Üzerine haşlanan nohutları ekleyin.

5. Yağda kırmızı toz biberi kızdırın ve mezenin üzerine dökün.

Hem lezzetli hem sağlıklı mezeyi hep yapmak isteyeceksiniz.

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6. Pancarlı Humus

6. Pancarlı Humus

Humusun farklı versiyonu olan pancarlı humusa bayılacaksınız.

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 300 gr pancar

  • 250 gr haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Pancarı küp küp doğrayın ve ezilmiş sarımsakla karıştırın, üzerine tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

2. Philips Airfryer 3000 sepetine pancarları alın ve pişirin.

3. Pancarlar piştikten sonra tüm malzemeleri robota alın ve püre haline getirin. 

Bu humus, yemeklerinizin önüne geçecek!

7. Köz Kırmızı Biber Mezesi

7. Köz Kırmızı Biber Mezesi

Köz kırmızı biberli bir meze tarifi yapmaya ne dersiniz?

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 185°

Malzemeler:

  • 6 tane kapya biber

  • 5 ceviz

  • 30 gram peynir

  • 3 diş sarımsak

  • 1 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı sirke

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tahin

Yapılışı:

1. Biberleri çizip Philips Airfryer 3000 sepetine alın ve pişirin.

2. Tahin dışındaki tüm malzemeleri kaba alıp karıştırın.

3. Közlenen biberler soğuduktan sonra soyun ve karışıma ekleyin. Üzerine tahini de ekleyin ve servis tabağına alın.

Farklı meze arayanlar için köz kırmızı biber mezesi farklı bir alternatif olacak!

8. Babagannuş

8. Babagannuş

Patlıcan seven herkesin bayıldığı mezeyi yapmak da çok kolay.

Hazırlama süresi: 13 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım limon

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam kırmızı toz biber

  • 1 tutam maydanoz

Yapılışı:

1. Patlıcanları ikiye bölün ve içine sarımsakları koyun.

2. Patlıcanları Philips Airfryer 3000 sepetine alın ve üzerine zeytinyağı ve limonu gezdirin. Tuzu da serpip pişirin.

4. Patlıcanların ortasını çıkarın ve püre haline getirin.

5. Bu şekilde püre haline getirdiğiniz patlıcanları tabağa alın. Üzerine maydonoz ve kırmızı toz biberle servis edebilirsiniz.

9. Karnabahar Kızartması

9. Karnabahar Kızartması

Karnabahar sevmiyorsanız bile bu tarifle seveceksiniz!

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 karnabahar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 litre su

Yapılışı:

1. Karnabaharı parçalara bölün ve Philips Airfryer 3000 sepetine alın. Üzerine suyu da ekleyin ve 10 dakika pişirin.

2. Biraz piştikten sonra yağ, tuz ve sarımsak tozunu ekleyin.

3. Daha sonra 5 dakika daha pişirin.

Sağlıklı bir meze olan bu mezeyi deneyin deriz!

10. Peynirli Kapya Biber Mezesi

10. Peynirli Kapya Biber Mezesi

Peynir dolgulu kapya biberler sofranızın en lezzetli mezesi olacak!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 kapya biber

  • 100 gram beyaz peynir

  • 50 gram lor peyniri

Yapılışı:

1. Önce kapya biberleri ortadan dikine bir şekilde bölün.

2. Biberleri Philips Airfryer 3000 sepetine alın ve 5 dakika közleyin.

3. Beyaz peynirle ve lor peyniri karıştırın. 

4. Közlediğiniz biberlerin içine peynir dolgularını ekleyin ve tekrar sepete alıp 5 dakika bekleyin.

Farklı bir meze arıyorsanız bu tarif tam sizlik.

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