Yemek Sofralarında Çeşitlilik Sevenlerin Mutlaka Denemesi Gereken 10 Meze Tarifi

En güzel mezelerden biri olan kaşarlı mantarı yapmak için gerekenler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

15 mantar

Rende kaşar

Dilim tereyağı

Yapılışı:

1. Mantarları temizleyin ve Philips Airfryer 3000 sepetine koyun. 8 dakika boyunca mantarları pişirin.

2. Mantarlar pişince üstlerine yağları ekleyip pişirmeye devam edin.

3. Son olarak kaşarlarını da ekleyip 1 dakika pişirin.

Philips Airfryer 3000 Serisi çift hazneli. Bu sayede 2 mezeyi ya da mezeyi ve yemeğinizi birlikte pişirebiliyorsunuz. Kokuları da birbirine karışmadığı için rahatlıkla aynı anda yemek yapmanız mümkün.