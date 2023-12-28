Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemek Pişirme Sanatını Evinize Taşıyın: Evde Yenilikçi Tarifler Denemek İsteyenlere Özel 10 Tarif

etiket Yemek Pişirme Sanatını Evinize Taşıyın: Evde Yenilikçi Tarifler Denemek İsteyenlere Özel 10 Tarif

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Yemek pişirmeyi eğlenceli ve kolay hale getirmek için sizler için hazırladığımız birbirinden leziz yemek tariflerine göz atın 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kadınbudu Köfte

1. Kadınbudu Köfte

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı haşlanmış pirinç

  • 400 gr köftelik kıyma

  • 1 kuru soğan (orta boy)

  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ

  • Yarım demet maydanoz

  • 2-3 çorba kaşığı galeta unu

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Bulamak için:

  • 1 yumurta

  • 4-5 çorba kaşığı un

Yapılışı

1. Soğanı incecik doğrayıp 2 kaşık yağda kavurun. Kıymanın yarısını soğana ilave edin. Biraz tuz ekleyip kıyma pişene kadar kavurmaya devam edin.

2. Kalan çiğ kıymayı bir kaba alıp yumurtayı kırın. Kavrulmuş soğanlı kıymaya, haşlanmış pirinç ve galeta ununu ekleyin.

3. Daha sonra kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edip yoğurun.

4. Karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp 4 adet köfte olacak şekilde biçimlendirin.

5. Köfteleri biraz yassıltıp önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, sonra tekrar una bulayın.

6. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Köfteleri pişirme haznesine yerleştirip ısıyı 200 dereceye getirin.

7. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 20 dakikaya ayarlayın. 10. dakikada hazneyi çekip köfteleri çevirin ve pişirmeye devam edin.

8. Yanında yeşil salata ve/veya patates püresi ile sıcak olarak servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

2. Mantarlı Bonfile

2. Mantarlı Bonfile

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 300 gram bonfile

  • 200 gram mantar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam kuru kekik

  • 1 diş ezilmiş sarımsak 

Yapılışı: 

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Phillips Airfryer 7000 XXL'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 

12 dakika sonra Mantarlı Bonfile'niz hazır. Afiyetler olsun! 😋

3. Falafel

3. Falafel

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1,5 su bardağı nohut (1 gece önceden ıslatılmış)

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • Yarım demek maydanoz

  • 2 dal taze soğan

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • Tuz

Yapılışı:

1. Nohutu rondonun içine koyun, üzerine küp küp doğranmış soğanı ve sarımsakları da ekleyip rondoyu çalıştırın.

2. Ardından ince ince doğradığınız maydanozları ve taze soğanı da ekleyip rondoda karıştırın.

3. Hazırlanan karışımı derin bir kaba alıp üzerine 2 yemek kaşığı un, kabartma tozu ve baharatları ekleyip elinizle yoğurarak iyice karıştırın.

4. Harcın üzerine streç film sararak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Yeterince dinlenmiş falafel harcını buzdolabından çıkarın. Cevizden biraz büyük parçalar alarak yuvarlayın.

5. Şekil verdiğiniz falafel köftelerinizi Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

6. Falafel köftelerini arada çevirerek 15 dakika kadar pişirin.

4. San Sebastian Cheesecake

4. San Sebastian Cheesecake

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 1,5 su bardağı pudra şekeri

  • 200 gram krem peynir

  • 200 gram labne peyniri

  • 80 gram taze kaymak

  • 100 ml krema

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

1. Yumurta ve pudra şekerini bir kapta mikserle çırpın.

2. Ayrı bir kasede krem peynir, kaymak ve labne peynirini çırpın. Üzerine krema, un ve nişastayı ekleyip düşük ayarda tekrar çırpın.

3. Daha sonra yumurtalı karışımı labneli karışımın üzerine ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'a pişirme kağıdını yerleştirip üzerine karışımı döküp 200 dereceye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

5. Üzerinin kızardığını gördükten sonra içinin de güzelce pişmesi için üzerini pişirme kağıdı ve alüminyum folyoyla kapatıp 10 dakika daha pişirin.

6. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün buzdolabında dinlendirin. Yağlı kağıdı çıkarıp dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun 😋

5. Tavuk Pirzola

5. Tavuk Pirzola

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 5 parça tavuk pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı:  

1. Tavukları uygun bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, tuz ve salçayı ekleyerek karıştırın.

2. Marine ettiğiniz tavuk pirzolaları Phillips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 15 dakika pişirmeye bırakın. Phillips Airfryer 7000 XXL'ın Rapid CombiAir Teknolojisi sayesinde tavuklarınızı istediğiniz seviyede pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Patlıcan Kebabı

6. Patlıcan Kebabı

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Soğuk su (üzerini geçecek kadar)

  • Sıvı yağ

  • Domates sosu

  • 350 gr kıyma

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı: 

1. Patlıcanların uç kısımlarını keserek çöp şişlere geçirin. Ardından spiral bir şekilde kesik atın. Geniş bir kaba alarak üzerine su ve tuz ekleyerek 20 dakika bekletin.

2. Köfte harcı için yoğurma kabına kıyma, rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, tuz, pul biber ve karabiberi alarak yoğurun.

3. Patlıcanların arasındaki boşluklara köfte harcını doldurun.

4. Domates sosunu Phillips Airfryer 7000 XXL haznesine alıp üzerine hazırladığınız patlıcan kebaplarını yerleştirin.

5. Son olarak fırça ile üzerlerine sıvı yağ sürün ve 180 °C’de 20 dakika pişmeye bırakın. Afiyet olsun!

7. Cupcake

7. Cupcake

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım çay bardağı süt

  • 1 paket vanilya

  • 1 çay bardağı ceviz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak köpük köpük olana kadar çırpın.

2. Üzerine sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve cevizi ekleyerek tekrar çırpın.

3. Son olarak ceviz ekleyip ve spatula ile hamuru alttan üste doğru karıştırın.

4. Hazırladığınız kek harcını cupcake kalıplarına eşit bir şekilde paylaştırın.

5. Ardından cupcake'leri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alarak 180°C de 15 dakika pişirin.

8. Mücver

8. Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet kabak

  • Bir miktar yeşil soğan

  • 5- 6 dal maydanoz

  • 3-4 dal dereotu

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Kabakların kabuklarını ince ince soyup bir kabın içerisine rendeleyin

2. Maydanoz, dereotunu ve yeşil soğanı ince ince doğrayın.

3. Bir karıştırma kabında 2 adet yumurtayı çırpın.

4. Yumurtaların olduğu kaba un ve baharatları ekleyerek karıştırın.

5. Daha sonra hazırladığınız diğer karışımı da ekleyin.

6. Son olarak kabakların suyunu sıktıktan sonra karıştırma kabına ekleyerek karıştırın.

7. Mücver karışımınızı oluşturduktan sonra kaşık yardımıyla yağlı kağıt eklediğiniz Philips Airfryer 7000 XXL haznesine birkaç adet dökerek pişirin.

9. Sütlaç

9. Sütlaç

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 su bardağı süt

  • 2 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pirinç

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 paket vanilin

Yapılışı:

1. Pirinci güzelce yıkayın ve ara ara karıştırarak pişirin. Suyunu çektiğinde pirinçlerin piştiğine emin olun. Eğer pişmediyse biraz daha su ekleyin.

2. Pişen pirinçleri kaşık yardımıyla biraz ezin. Pirinçlerin üzerine sütü ekleyin ve karıştırın, süt kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. 

3. Kaynamaya başlayınca şekeri ilave edin. 5 dakika daha pişirin. Vanilini ekleyip karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine biraz su doldurun. Philips Airfryer 7000 XXL'ın geniş haznesi sayesinde daha fazla sütlacı aynı anda pişirebilirsiniz. Sütlaçları yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişirin. Afiyet olsun!

10. Paçanga Böreği

10. Paçanga Böreği

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet taze yufka

  • 4 dilim pastırma

  • 4 dilim taze kaşar peyniri

  • 1 adet sivri biber

  • 1 adet domates

  • 1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Yufkayı dört parçaya ayırın. Biber ve domatesi dörde kesip çekirdekli kısımlarını çıkarın. Her bir yufkanın geniş tarafına 1 dilim pastırma, 1 dilim peynir ve birer dilim biber, domates yerleştirip sigara böreği sarar gibi geniş olarak sarın.

2. Böreklerin açılmaması için uçlarını parmak ucuyla ıslatarak yapıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Böreklerin her iki yüzünü de hafifçe yağlayarak hazneye yerleştirin. 

4. 200 derecede 12 dakika pişirin. Philips Airfryer 7000 XXL sayesinde çok daha az yağ kullanarak böreklerinizi leziz bir şekilde pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?