Yemek Pişirme Sanatını Evinize Taşıyın: Evde Yenilikçi Tarifler Denemek İsteyenlere Özel 10 Tarif

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

1 adet taze yufka

4 dilim pastırma

4 dilim taze kaşar peyniri

1 adet sivri biber

1 adet domates

1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Yufkayı dört parçaya ayırın. Biber ve domatesi dörde kesip çekirdekli kısımlarını çıkarın. Her bir yufkanın geniş tarafına 1 dilim pastırma, 1 dilim peynir ve birer dilim biber, domates yerleştirip sigara böreği sarar gibi geniş olarak sarın.

2. Böreklerin açılmaması için uçlarını parmak ucuyla ıslatarak yapıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Böreklerin her iki yüzünü de hafifçe yağlayarak hazneye yerleştirin.

4. 200 derecede 12 dakika pişirin. Philips Airfryer 7000 XXL sayesinde çok daha az yağ kullanarak böreklerinizi leziz bir şekilde pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!