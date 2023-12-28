Yemek Pişirme Sanatını Evinize Taşıyın: Evde Yenilikçi Tarifler Denemek İsteyenlere Özel 10 Tarif
Yemek Pişirme Sanatını Evinize Taşıyın: Evde Yenilikçi Tarifler Denemek İsteyenlere Özel 10 Tarif
Yemek pişirmeyi eğlenceli ve kolay hale getirmek için sizler için hazırladığımız birbirinden leziz yemek tariflerine göz atın 👇
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1. Kadınbudu Köfte
2. Mantarlı Bonfile
3. Falafel
4. San Sebastian Cheesecake
5. Tavuk Pirzola
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6. Patlıcan Kebabı
7. Cupcake
8. Mücver
9. Sütlaç
10. Paçanga Böreği
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