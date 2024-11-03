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YDS Ne Zaman Açıklanacak? 2024 YDS/2 Açıklanma Tarihi Belli Oldu!

YDS Ne Zaman Açıklanacak? 2024 YDS/2 Açıklanma Tarihi Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 15:24

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) sonuçları için şimdiden meraklı bekleyiş başladı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. 

Peki, 2024 YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yabancı dil seviyesini ölçmek için yapılan YDS/2, bugün yani 3 Kasım tarihinde 89 sınav merkezinde gerçekleşti. Saat 10.15'te başlayan ve 180 dakika süren sınav saat 13.15'te sona erdi. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Yabancı dil seviyesini ölçmek için yapılan YDS/2, bugün yani 3 Kasım tarihinde 89 sınav merkezinde gerçekleşti. Saat 10.15'te başlayan ve 180 dakika süren sınav saat 13.15'te sona erdi. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Emniyet personeli dahil olmak üzere tam 17 bin 721 kişinin görev yaptığı YDS/2 için 81 ilde 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı.

Emniyet personeli dahil olmak üzere tam 17 bin 721 kişinin görev yaptığı YDS/2 için 81 ilde 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı.

2024 YDS'ye Kaç Kişi Başvurdu?

2024 YDS'ye Kaç Kişi Başvurdu?

2024-YDS/2 için toplamda 114 bin 623 aday başvuru yaptı. İngilizce sınavına 104 bin 363 aday, Arapça dilinde 6568 aday, Almancada 1688 aday, Fransızcada 1038 aday ve son olarak Rusça dilinde ise 966 aday sınava girmek için başvuruda bulundu.

2024 YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 YDS/2 sınav sonuçları 22 Kasım 2024'te açıklanacak. Sınava katılım sağlayan adayların aldığı sonuçlar açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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