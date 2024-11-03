YDS Ne Zaman Açıklanacak? 2024 YDS/2 Açıklanma Tarihi Belli Oldu!
YDS Ne Zaman Açıklanacak? 2024 YDS/2 Açıklanma Tarihi Belli Oldu!
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) sonuçları için şimdiden meraklı bekleyiş başladı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için araştırma yapıyor.
Peki, 2024 YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yabancı dil seviyesini ölçmek için yapılan YDS/2, bugün yani 3 Kasım tarihinde 89 sınav merkezinde gerçekleşti. Saat 10.15'te başlayan ve 180 dakika süren sınav saat 13.15'te sona erdi. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
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Emniyet personeli dahil olmak üzere tam 17 bin 721 kişinin görev yaptığı YDS/2 için 81 ilde 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı.
2024 YDS'ye Kaç Kişi Başvurdu?
2024 YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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