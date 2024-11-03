YDS Ne Zaman Açıklanacak? 2024 YDS/2 Açıklanma Tarihi Belli Oldu!

2024-YDS/2 için toplamda 114 bin 623 aday başvuru yaptı. İngilizce sınavına 104 bin 363 aday, Arapça dilinde 6568 aday, Almancada 1688 aday, Fransızcada 1038 aday ve son olarak Rusça dilinde ise 966 aday sınava girmek için başvuruda bulundu.