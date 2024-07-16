Yazın Ritmini Hissetmenizi Sağlayacak 13 Dope Lemon Şarkısı
Yazın Ritmini Hissetmenizi Sağlayacak 13 Dope Lemon Şarkısı
Yaz geldi peki enerjiniz de yazla birlikte geldi mi? Dinlediğiniz anda yaz enerjisini hissedeceğiniz en iyi Dope Lemon parçalarını özenle seçtik!
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1. Hey You
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2. Marinade
3. Stonecutters
4. Dope & Smoke
5. Hey Little Baby
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6. Rose Pink Cadillac
7. Uptown Folks
8. KIMOSABÈ
9. Coyote
10. Best Girl
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