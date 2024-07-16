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Yazın Ritmini Hissetmenizi Sağlayacak 13 Dope Lemon Şarkısı

etiket Yazın Ritmini Hissetmenizi Sağlayacak 13 Dope Lemon Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 16:16

Yaz geldi peki enerjiniz de yazla birlikte geldi mi? Dinlediğiniz anda yaz enerjisini hissedeceğiniz en iyi Dope Lemon parçalarını özenle seçtik!

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1. Hey You

2. Marinade

3. Stonecutters

4. Dope & Smoke

5. Hey Little Baby

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6. Rose Pink Cadillac

7. Uptown Folks

8. KIMOSABÈ

9. Coyote

10. Best Girl

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11. Kids Fallin' In Love

12. Howl With Me

13. Every Day Is A Holiday

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