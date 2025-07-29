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Yazın Ne Yediğine Göre Sana Serinletici Bir Öğün Öneriyoruz!

etiket Yazın Ne Yediğine Göre Sana Serinletici Bir Öğün Öneriyoruz!

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 21:01

Yaz geldi, havalar ısındı, karnımız acıktı ama sıcaklardan dolayı yemek seçmek neredeyse bir strateji işi oldu! Serin mi olsun, hafif mi olsun, tok tutsun ama terletmesin... Yazın yediklerine göre sana serinletici bir tarif öneriyoruz. Yaza inat hep birlikte serinleyeceğiz!

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1. Yazın kahvaltıda ne yersin?

2. Deniz sonrası arkadaşlarınla dışarıya yemeğe çıktın. Menüden hangisini seçersin?

3. Hadi bir de yaz atıştırmalığı seç bakalım!

4. Bir yaz partisinde masada ne olsa dayanamazsın?

5. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım! Yaz mevsiminde favori tatlın bunlardan hangisi?

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6. Yaz sıcaklarında hangisini içerek ferahlıyorsun?

7. Bir de fast food tercihinde bulun bakalım!

8. Son olarak yaz aylarındaki favori kahveni seçer misin?

Yoğurtlu Dereotu Soslu Mantarlı Tavuk

Yoğurtlu Dereotu Soslu Mantarlı Tavuk

Soğuk soğuk yiyeceğin bu tarif sana çok iyi gelecek!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Tavuk

Malzemeler:

  • 400 gr tavuk göğsü (fileto)

  • 200 gr mantar

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1/2 demet taze dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz, Karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurula.

2. Ardından mantarları dilimle.

3. Soğanı halka halka dil.

4. Dereotu ve sarımsağı da ince ince doğra.

5. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, dereotu, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp sosunuzu hazırla.

6. Tavuk göğsünü Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alarak ve 'Tavuk' modunda 15-20 dakika pişir. Ardından pişen tavuğu küp küp doğra.

7. Tavuklardan sonra mantarları ve soğanları da Airfryer sepetine alıp 10 dakika pişir.

8. Pişen tavuk, mantar ve soğanı bir kapta karıştır. Hazırladığın yoğurtlu dereotu sosunu üzerine dökün ve güzelce karıştır.

9. Yemeği serin bir yerde dinlendirdikten sonra servis edebilirsin.

Şimdiden afiyet olsun.

Kavrulmuş brokoli!

Kavrulmuş brokoli!

Yaz sıcağında en iyi gidecek, yanında yoğurtla tüketildiğinde içini serinletecek bir tarif!

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 11 dakika 

Pişirme derecesi: 180 ° 

Malzemeler: 

  • 1 kilogram brokoli 

  • 4 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu 

  • Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. İlk olarak hazırladığın brokolileri çiçekler halinde kes ve saplarındaki sert kısımları ayır. Sert kısımlarını attığın sapların kalanını soy ve şeritler halinde doğra. 

2. Doğradığın brokolileri bir kaseye koy ve soyulmamış sarımsak dişlerini brokoliye ilave et. Daha sonra zeytinyağını ekleyip karıştır. 

3. Hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekle, belirtilen sıcaklık ve süre ayarında pişir. 

Bu tarifte kullandığın brokoliler oda sıcaklığında ise pişirme süresini biraz kısaltabilirsin. 

Pişen brokolilerini yanında yoğurtla servis ettiğinde içini serinletecek öğünün hazır! Şimdiden afiyet olsun.

Ispanak Rulo

Ispanak Rulo

Hem besleyici, hem diyete uygun, hem de yaz sıcaklığında serinlik verecek bir öğün! 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180 °

Malzemeler:

  • 250 gram ıspanak

  • 1 havuç

  • Az miktarda peynir

  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 1 tutam tuz

  • Bir miktar pul biber

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

1. İlk olarak güzelce yıkadığın ıspanakları yağlı kağıdın üstüne yufka gibi yerleştirerek Philips Çift Hazneli Airfryer'da 5 dakika 180 derecede kurut.

2. Ispanakların kururken rendelediğin havuçları ve doğradığın ıspanak saplarını 1 yemek kaşığı ayçiçek yağında sotele. (Ortalama 7-8 dakika) 

3. Kuruttuğun ıspanakları şeklini bozmadan çıkart ve sotelediğin harcı içine yerleştirip dilediğin kadar peynir ufala. 

4. Daha sonra hepsini bir rulo haline getir ve tekrar Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştir. 

5. Piştikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdir ve servis et.

Yaz mevsiminde hem hafif hem de serinletici bir lezzet olacak. Şimdiden afiyet olsun!

Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı

Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı

Adından bile serin olduğu anlaşılan bu tarif muhteşem bir yaz klasiği olmaya en iyi aday!

Hazırlama Süresi: 9 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Izgara

Malzemeler:

  • 15 gram maydanoz

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 100 gram salatalık

  • 150 gram mango

  • 200 gram Kantalup kavunu

  • 6 deniztarağı, taze

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gram roka

  • 5 gram suteresi

Yapılışı:

1. Önce maydanoz sosunu yapmak için küçük bir kaba maydanozu, limon suyunu, zeytinyağını, biberi ve tuzu ekleyip blender yardımıyla sos kıvamına getir. Bir kenarda beklet.

2. Ardından salatalığı, mangoyu ve kavunu küp küp kes. Bir kaba alarak maydanoz sosunun yarısıyla birleştir ve beklet.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer içine ızgara tavasını yerleştir. Bu sırada deniz taraklarını kağıt havluyla kurula ve fırçayla yağlayıp ızgara tavasına al.

4. Belirtilen sıcaklık ve sürede kızarana kadar pişir.

5. Servis için roka ve mangolu kavunlu salsa sosunu tabaklara paylaştır. Üzerine ızgara deniz taraklarını ekle, kalan maydanoz sosunu dök ve tereyle son süslemeleri yap.

Şimdiden afiyet olsun.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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