Yazın Ne Yediğine Göre Sana Serinletici Bir Öğün Öneriyoruz!

Adından bile serin olduğu anlaşılan bu tarif muhteşem bir yaz klasiği olmaya en iyi aday!

Hazırlama Süresi: 9 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Izgara

Malzemeler:

15 gram maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

1 tutam deniz tuzu

100 gram salatalık

150 gram mango

200 gram Kantalup kavunu

6 deniztarağı, taze

1 yemek kaşığı zeytinyağı

25 gram roka

5 gram suteresi

Yapılışı:

1. Önce maydanoz sosunu yapmak için küçük bir kaba maydanozu, limon suyunu, zeytinyağını, biberi ve tuzu ekleyip blender yardımıyla sos kıvamına getir. Bir kenarda beklet.

2. Ardından salatalığı, mangoyu ve kavunu küp küp kes. Bir kaba alarak maydanoz sosunun yarısıyla birleştir ve beklet.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer içine ızgara tavasını yerleştir. Bu sırada deniz taraklarını kağıt havluyla kurula ve fırçayla yağlayıp ızgara tavasına al.

4. Belirtilen sıcaklık ve sürede kızarana kadar pişir.

5. Servis için roka ve mangolu kavunlu salsa sosunu tabaklara paylaştır. Üzerine ızgara deniz taraklarını ekle, kalan maydanoz sosunu dök ve tereyle son süslemeleri yap.

Şimdiden afiyet olsun.