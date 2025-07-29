Yazın Ne Yediğine Göre Sana Serinletici Bir Öğün Öneriyoruz!
Yaz geldi, havalar ısındı, karnımız acıktı ama sıcaklardan dolayı yemek seçmek neredeyse bir strateji işi oldu! Serin mi olsun, hafif mi olsun, tok tutsun ama terletmesin... Yazın yediklerine göre sana serinletici bir tarif öneriyoruz. Yaza inat hep birlikte serinleyeceğiz!
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1. Yazın kahvaltıda ne yersin?
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2. Deniz sonrası arkadaşlarınla dışarıya yemeğe çıktın. Menüden hangisini seçersin?
3. Hadi bir de yaz atıştırmalığı seç bakalım!
4. Bir yaz partisinde masada ne olsa dayanamazsın?
5. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım! Yaz mevsiminde favori tatlın bunlardan hangisi?
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6. Yaz sıcaklarında hangisini içerek ferahlıyorsun?
7. Bir de fast food tercihinde bulun bakalım!
8. Son olarak yaz aylarındaki favori kahveni seçer misin?
Yoğurtlu Dereotu Soslu Mantarlı Tavuk
Kavrulmuş brokoli!
Ispanak Rulo
Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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