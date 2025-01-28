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Yazar Serhan Asker Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Kariyeri ve Biyografisi

Yazar Serhan Asker Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Kariyeri ve Biyografisi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 19:49

Serhan Asker, gazetecilik dünyasında öne çıkan isimlerden biri olarak tanınmaktadır. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Asker, kariyeri boyunca siyaset muhabirliği ve önemli röportajlarıyla dikkat çekmiştir. 28 Ocak 2025 tarihinde yaşadığı gözaltı olayıyla yeniden gündeme gelen Serhan Asker'in kariyeri, biyografisi ve bu sürecin detayları merak konusu oldu. Serhan Asker kimdir, kariyeri nasıl? Yazar Serhan Asker neden gözaltında?

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Serhan Asker Kimdir?

Serhan Asker Kimdir?

Serhan Asker, Türk gazeteci, televizyon yöneticisi ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak tanınan önemli bir medya figürüdür. 1974 yılında Hatay'da dünyaya gelen Asker, iletişim ve gazetecilik alanlarında önemli bir kariyere sahiptir.

Serhan Asker'in Eğitimi ve Kariyeri

Serhan Asker'in Eğitimi ve Kariyeri

Serhan Asker, eğitimine Gaziantep'te başlamış ve ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Almanya'da siyaset muhabirliği üzerine yüksek lisans yaparak bu alanda derinlemesine bir bilgi edinmiştir. Gazetecilik kariyerine Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında başlayan Asker, özellikle siyaset ve ekonomi konularındaki uzmanlığı ile dikkat çekmiştir.

Serhan Asker'in Öne Çıkan Başarıları

Serhan Asker'in Öne Çıkan Başarıları

Serhan Asker, TRT'de siyaset muhabiri olarak görev yapmış ve önemli röportajlarıyla tanınmıştır. 2002 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından yılın röportajı ödülüne layık görülmüştür. Halk TV'deki genel yayın yönetmenliği görevi ile medya dünyasında kendisine önemli bir yer edinmiştir.

Serhan Asker Neden Gözaltında?

Serhan Asker Neden Gözaltında?

28 Ocak 2025 tarihinde Serhan Asker, gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte gözaltına alınmıştır. Gözaltı gerekçesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişi ile yaptıkları görüşmeyi yayınlamalarıdır. İstanbul Başsavcılığı, bu yayın nedeniyle 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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