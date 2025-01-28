Yazar Serhan Asker Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Kariyeri ve Biyografisi
Yazar Serhan Asker Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Kariyeri ve Biyografisi
Serhan Asker, gazetecilik dünyasında öne çıkan isimlerden biri olarak tanınmaktadır. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Asker, kariyeri boyunca siyaset muhabirliği ve önemli röportajlarıyla dikkat çekmiştir. 28 Ocak 2025 tarihinde yaşadığı gözaltı olayıyla yeniden gündeme gelen Serhan Asker'in kariyeri, biyografisi ve bu sürecin detayları merak konusu oldu. Serhan Asker kimdir, kariyeri nasıl? Yazar Serhan Asker neden gözaltında?
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Serhan Asker Kimdir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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