Yazar Serhan Asker Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Kariyeri ve Biyografisi

Serhan Asker, gazetecilik dünyasında öne çıkan isimlerden biri olarak tanınmaktadır. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Asker, kariyeri boyunca siyaset muhabirliği ve önemli röportajlarıyla dikkat çekmiştir. 28 Ocak 2025 tarihinde yaşadığı gözaltı olayıyla yeniden gündeme gelen Serhan Asker'in kariyeri, biyografisi ve bu sürecin detayları merak konusu oldu. Serhan Asker kimdir, kariyeri nasıl? Yazar Serhan Asker neden gözaltında?