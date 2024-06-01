Yaza Selam Verdiğimiz Günlerde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Müzik camiasında en popüler şarkılar hangileri, hangi albüm ne zaman yayımlandı, hangi ünlü şarkıcı nasıl bir şarkı çıkarma peşinde... Tüm soruların cevapları Billboard'da! Sıcak havaların gelmesiyle Billboard'ın Hot 100 listesinde neler varmış? 👇