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Yaza Selam Verdiğimiz Günlerde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Yaza Selam Verdiğimiz Günlerde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 15:16

Müzik camiasında en popüler şarkılar hangileri, hangi albüm ne zaman yayımlandı, hangi ünlü şarkıcı nasıl bir şarkı çıkarma peşinde... Tüm soruların cevapları Billboard'da! Sıcak havaların gelmesiyle Billboard'ın Hot 100 listesinde neler varmış? 👇

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Post Malone, Morgan Wallen ile beraber söylediği "I Had Some Help" şarkısı ile listenin birinci sırasında.

Drake ile yaşadığı polemik ile gündemden düşmeyen Kendrick Lamar, "Not Like Us" ile ikinci sırada yerini almayı başardı.

Eğer TikTok kullanıyorsanız, "Tommy Richman'ın "MILLION DOLLAR BABY" şarkısı ile çekilen videoları muhakkak görmüşsünüzdür. Listenin üçüncü sırasında!

Listenin dördüncü sırasında ise Shaboozey'in "A Bar Song (Tipsy)" şarkısı bizleri karşılıyor.

Billboard Hot 100 listesini seven Benson Boone, "Beautiful Things" ile buraya veda etmeyecek gibi duruyor ve beşinci sırada bizleri karşılıyor!

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Teddy Swims ise çok sevilen "Lose Control" ile listenin altıncı sırasında. Tam 40 haftadır listede kalarak zaferini sürdürüyor!

Listede görmeye alışık olduğumuz Kendrick Lamar, Future ve Metro Boomin ile beraber "Like That" parçasıyla yedinci sırada.

Tabii Taylor Swift ve Post Malone düeti de karşımıza çıkacaktı. "Fortnight", listenin sekizinci sırasında yerini alıyor.

Sabrina Carpenter'ın tam bir yaz şarkısı olan "Espresso", dokuzuncu sırada bizlere sıcak bir selam veriyor! ☀️

Listenin son sırasına ise ilk yayımlandığında hızlı yükselen ve çokça beğenilen, Hozier'dan "Too Sweet" şarkısı yerleşiyor. Bir sonraki listemizde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın! 👋

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