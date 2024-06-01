Yaza Selam Verdiğimiz Günlerde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Yaza Selam Verdiğimiz Günlerde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Müzik camiasında en popüler şarkılar hangileri, hangi albüm ne zaman yayımlandı, hangi ünlü şarkıcı nasıl bir şarkı çıkarma peşinde... Tüm soruların cevapları Billboard'da! Sıcak havaların gelmesiyle Billboard'ın Hot 100 listesinde neler varmış? 👇
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Post Malone, Morgan Wallen ile beraber söylediği "I Had Some Help" şarkısı ile listenin birinci sırasında.
Drake ile yaşadığı polemik ile gündemden düşmeyen Kendrick Lamar, "Not Like Us" ile ikinci sırada yerini almayı başardı.
Eğer TikTok kullanıyorsanız, "Tommy Richman'ın "MILLION DOLLAR BABY" şarkısı ile çekilen videoları muhakkak görmüşsünüzdür. Listenin üçüncü sırasında!
Listenin dördüncü sırasında ise Shaboozey'in "A Bar Song (Tipsy)" şarkısı bizleri karşılıyor.
Billboard Hot 100 listesini seven Benson Boone, "Beautiful Things" ile buraya veda etmeyecek gibi duruyor ve beşinci sırada bizleri karşılıyor!
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