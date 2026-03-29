Yaz Saati Uygulaması Başladı mı? 2026 Türkiye'de Saatler İleri Alındı mı, Alınacak mı?

Dilara Bağcı Peker
29.03.2026 - 20:10

Mart ayının son haftasıyla birlikte “Saatler ne zaman ileri alınacak?” sorusu yeniden gündeme geldi. Avrupa'da yaz saati uygulaması devam ediyor ve saatler bir saat ileri alınacak. Türkiye’de 2016’da alınan kararla taz saati uygulaması tamamen kaldırılmıştı. Bu nedenle ülkemizde saatler ileri alınmayacak.

Peki Avrupa'da saatler ileri alınacak mı, Türkiye ile saat farkı ne kadar olacak?

Yaz Saati Uygulaması Başlayacak mı?

Yaz saati uygulaması her yıl olduğu gibi yine mart ayının son pazar günü başladı. Avrupa ülkelerinde saatler bir saat ileri alındı. 28 Mart Cumartesi gününü 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece, saatler 02.00’de bir saat ileri alındı ve saatler 03.00 yerine 04.00 olarak ayarlandı.

Ancak ülkemizde yaz saati uygulaması başlamayacak. Türkiye’de 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati sistemi uygulandığından, ülkemizde herhangi bir saat değişikliği yapılmayacak.

Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı 2026?

Türkiye'de saatler ileri alınmayacak. Ülkemizde yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana uygulanmıyor. Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uyguluyor. Bu sebeple saatler Mart ayında ileri alınmayacak.

Avrupa'da ise kış saati uygulaması 28 Mart 2026'da sona erdi ve saatler 1 saat ileri alındı.

Türkiye Avrupa Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Avrupa’nın yaz saati uygulamasına geçmesiyle birlikte Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı da değişiyor. Kış aylarında 2 saate çıkan fark, yaz aylarında 1 saate düşüyor. Örneğin Almanya ile Türkiye arasındaki saat farkı 2 saatten 1 saate düşüyor.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda yaz saati uygulaması cumartesiyi pazara bağlayan gece başladı. Artık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç  gibi ülkelerle Türkiye arasında 1, İngiltere ile Türkiye arasında 2 saat fark olacak.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
