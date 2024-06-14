Yaz Kapıya Dayanınca "Sağlıklı Beslenmek Şart Oldu" Diyenlere Özel 10 Yemek Tarifi
Yaz Kapıya Dayanınca "Sağlıklı Beslenmek Şart Oldu" Diyenlere Özel 10 Yemek Tarifi
Yazın yaklaşması ile birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Sahil, deniz ya da havuz keyfi yapma zamanı! Kendimizi bedenen ve ruhen iyi hissederek tatile gidersek o kadar eğlenir, güzel vakit geçiririz. Bu yüzden tatil öncesi sağlıklı beslenmeye geçiş yapabiliriz. Hem sağlıklı hem de lezzetli tariflerle buradayız!
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1. Tavuklu sebze salatası
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2. Avokadolu Karides Salatası
3. Somon ve Kuşkonmaz
4. Sebzeli kinoa dolması
5. Tavuk ve mango salatası
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