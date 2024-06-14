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Yaz Kapıya Dayanınca "Sağlıklı Beslenmek Şart Oldu" Diyenlere Özel 10 Yemek Tarifi

etiket Yaz Kapıya Dayanınca "Sağlıklı Beslenmek Şart Oldu" Diyenlere Özel 10 Yemek Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 21:01

Yazın yaklaşması ile birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Sahil, deniz ya da havuz keyfi yapma zamanı! Kendimizi bedenen ve ruhen iyi hissederek tatile gidersek o kadar eğlenir, güzel vakit geçiririz. Bu yüzden tatil öncesi sağlıklı beslenmeye geçiş yapabiliriz. Hem sağlıklı hem de lezzetli tariflerle buradayız!

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1. Tavuklu sebze salatası

1. Tavuklu sebze salatası

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika 

Malzemeler:  

  • Tavuk göğsü 

  • Çeşitli yeşillikler 

  • Domates 

  • Salatalık 

  • Kırmızı biber ve karabiber 

  • Zeytinyağı 

  • Limon suyu 

  • Tuz  

Yapılışı: 

  • İlk olarak tavuk göğsünü jülyen şekilde keselim. 

  • Daha sonra kestiğimiz tavuk göğsü parçalarını kırmızı biber, karabiber ve tuz ile bir güzel marine edelim. 

  • Marine edilmiş tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirelim ve 180 dereceye ayarlayıp 25 dakika pişmeye bırakalım. 

  • Tavuklarımız pişerken yeşillikleri, domates ve salatalığı doğrayarak bir kaba alalım. 

  • Pişen tavuklarımızı kaptaki salatanın üzerine koyduktan sonra limon suyu ve zeytinyağını ekleyelim. 

Yapımı kolay, sağlıklı ve hafif bir tarif! Afiyet olsun.

2. Avokadolu Karides Salatası

2. Avokadolu Karides Salatası

Sıcaklarda hafif yemekler tercih edilir. Bu salatanın hafifliği sayesinde gün içerisinde rahat hissedeceksiniz. 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika 

Malzemeler: 

  • Karides 

  • Avokado 

  • Marul 

  • Kırmızı soğan 

  • Limon suyu 

  • Zeytinyağı 

  • Tuz ve karabiber 

Yapılışı: 

  • Karidesleri 5 dakika haşladıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer’a alalım ve az yağ ile 190 derecede 6 dakika kızarmaya bırakalım. 

  • Marulu ve kırmızı soğanı doğrayıp bir kaba alalım.  

  • Karideslerimiz olunca doğranan malzemelerin üzerine koyalım limon suyu, zeytin yağı, tuz ve karabiberi ekleyin. 

Lezzeti ile sizi sizden alacak ve karnınızı bir güzel doyuracak.

3. Somon ve Kuşkonmaz

3. Somon ve Kuşkonmaz

Malzemesi az, yapılışı kolay, lezzetli ve sağlıklı. Bir yemekten istenecek her şeye sahip! 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Malzemeler: 

  • Somon fileto 

  • Kuşkonmaz 

  • Zeytinyağı 

  • Limon suyu 

  • Tuz ve karabiber 

Yapılışı: 

  • Somon filetoları ve kuşkonmazları zeytinyağı ve limon suyu ile bir güzel marine edin. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.  

  • 180 derecede 15 dakika sonra hazır olan somon ve kuşkonmazları tabağınıza alın, tuzunu karabiberini ekleyin. 

Hızlı, lezzetli ve sağlıklı... Daha ne olsun!

4. Sebzeli kinoa dolması

4. Sebzeli kinoa dolması

Kim demiş sağlıklı yemekler lezzetli diye. Kinoa dolması ile bu teori çürütülür! 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 40 dakika 

Malzemeler: 

  • Dolmalık biber 

  • Kabak 

  • Patlıcan 

  • Kinoa 

  • Domates 

  • Soğan 

  • Zeytinyağı 

  • Tuz ve istediğiniz baharatlar 

Yapılışı: 

  • Kinoayı bir güzel haşlayın. Haşlandıktan sonra doğranmış domates, soğan, tuz ve baharatlarla karıştırın. 

  • Dolmalık biber, patlıcan ve kabağın içlerini oyun. 

  • Oyulan sebzelerin içine karşımı doldurun ve Philips Çift Hazneli Airfryer’a koyarak 180 derecede 40 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

5. Tavuk ve mango salatası

5. Tavuk ve mango salatası

Tadınca iki ağzınızda bir şölen yaşanacak! 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika 

Malzemeler: 

  • Tavuk göğsü 

  • Mango 

  • Avokado 

  • Marul  

  • Kırmızı soğan 

  • Lime suyu 

  • Zeytinyağı 

  • Tuz ve karabiber 

Yapılışı:  

  • Jülyen şekilde doğradığınız tavuk göğsünü Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 25 dakika pişirin. 

  • Tavuklar pişerken mango, avokado, marul ve kırmızı soğanı doğrayarak bir kaba alın ve pişen tavukları da üzerine koyun. 

  • Lime suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak kaba ekleyerek son dokunuşu yapın. 

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın akıllı yapısı sayesinde tavukları tam ayarında pişirebilirsiniz. Dijital ekranda yer alan önceden ayarlanmış sıcaklıklar ve süreler işinizi çok kolaylaştıracak!

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6. Levrek yanına yeşil salata

6. Levrek yanına yeşil salata

Az malzemeli ve Philips Çift Hazneli Airfryer ile koku olmadan yapacağınız bir tarif ile geldik. 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 8 dakika 

Malzemeler: 

  • Levrek fileto 

  • Marul 

  • Roka 

  • Salatalık 

  • Limon suyu 

  • Zeytinyağı 

  • Tuz ve karabiber 

Yapılışı: 

  • Levrek filetoyu Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve ızgara etkisi yaratması için onun ellerine bırakın. 

  • Bu esnada marul, roka ve salatalığı doğrayarak bir kaba alın. 

  • Hazır olan levreği salatanın üzerine koyun. 

  • Limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.

7. Sebzeli kabak spagetti

7. Sebzeli kabak spagetti

Spagetti kelimesi sizi korkutmasın! Sağlıklı olması adına kabaktan spagetti yapacağız. 

Hazırlanma süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Malzemeler: 

  • Kabak 

  • Kırmızı biber 

  • Patates 

  • Domates 

  • Limon suyu 

  • Tuz ve istediğiniz baharatlar 

Yapılışı: 

  • Kabakları spagetti gibi doğrayın, uzun ve ince. Haşlamaya bırakın. 

  • Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az bir yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’da 185 derecede 15 dakika kızartın. 

  • Kırmızı biberleri doğrayın ve airfryer’da 185 derecede 10 dakika kızartın. Domatesleri de bir güzel közleyin. 

  • Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyun. 

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile kırmızı biberlerin kızarması için patatesleri beklemenize gerek yok! İki farklı boyda iki haznesi bulunduğu için ana yemeklerin yanında yan atıştırmalıkları da halledebilirsiniz.

8. Sebzeli tava

8. Sebzeli tava

Tabağınızın renkli olması çeşitli vitaminleri de aldığınızı gösterir. Rengarenk bir tarif ile sizlerleyiz. 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15-20 dakika 

Malzemeler: 

  • Brokoli 

  • Karnabahar 

  • Havuç 

  • Kabak  

  • Zeytinyağı 

  • Tuz, karabiber ve sarımsak tozu 

Yapılışı: 

  • Tüm sebzeleri küp küp doğrayın ve bir kaba alın. 

  • Kabın içerisindeki sebzelere zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ekleyin, bir güzel karıştırın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a koyun ve 200 derecede 15-20 dakika pişirin. 

  • Arada sebzeleri kontrol edin ve karıştırın. 

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın rapid air teknolojisi ile eşit derecede pişmiş sebzeleri size sunar. Dışları çıtır içleri sulu bir şekilde kalan sebzeleri yerken bayılacaksınız!

9. Falafel

9. Falafel

Kolay ve sağlıklı bir atıştırmalık! Kesinlikle deneyin. 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10-12 dakika 

Malzemeler: 

  • Nohut 

  • Soğan 

  • Sarımsak 

  • Maydanoz 

  • Kişniş 

  • Kimyon 

  • Tuz ve karabiber 

Yapılışı: 

  • Tüm malzemeleri blender’dan geçirin. 

  • Elde edilen lapadan minik parçalar alın ve top haline getirin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ yerleştirin ve 180 derecede 10-12 dakika pişirin. 

Hemen hazır!

10. Elma cipsi

10. Elma cipsi

Sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama bir anda canınız tatlı çekti... Gelin bu tarifi deneyin! 

Hazırlama süresi: 5 dakika 

Pişirme süresi: 15-20 dakika 

Malzemeler: 

  • Elma 

  • Tarçın 

Yapılışı: 

  • Elmaları yuvarlak ve ince şekilde dilimleyin.  

  • Bu dilimleri tarçınla karıştırın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’a koyun. 

  • 160 derecede 15-20 dakikada hazır! 

Afiyet olsun.

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