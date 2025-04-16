Yaz Kapıda! Sağlıklı Beslenmek İsteyenler İçin Fit ve Lezzetli Tarifler
Yaz gelmeden forma girmek, fazlalıklardan kurtulmak ve özlediğiniz 'bikini vücudu' formuna tekrar girmek mi istiyorsunuz? O zaman işe beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek başlayın deriz. Bu aşamada size yol gösterecek leziz mi leziz önerilerimiz var. Hem de her biri Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem aşırı sağlıklı hem de lezzetli!
İşte forma girmenize yardımcı olacak fit yemek listesi!
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1. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado
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2. Kabak Spagetti ve Elma Cipsi
3. Tavuk Rosto ve Izgara Sebzeler
4. Kuşkonmazlı Biftek ve Tatlı Patates Püresi
5. Kinoa Köftesi ve Tempura Yeşil Fasulye
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6. Izgara Somon ve Baharatlı Kabak Dilimleri
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