Yaz Kapıda! Sağlıklı Beslenmek İsteyenler İçin Fit ve Lezzetli Tarifler

Fit bir yaz elbette yeşil gözükür. Dolayısıyla yaza formda girmeye başlamadan önce sofranızdaki yeşili sevmeye başlasanız iyi olabilir. Karbonhidrat tüketimini azaltmak için en iyi alternatiflerden olan kabak spagetti, yanına da tatlı ihtiyacını karşılayan birkaç dilim elma cipsi size bu aşamada epey yardımcı olacak gibi duruyor.

Kabak Spagetti

Malzemeler:

2 orta boy kabak

1 yemek kaşığı hardal

1 kase yoğurt

Karabiber

3 tam ceviz

Yapılışı:

1. Kabakları spiral spagetti rendesi ile rendeleyin ve biraz soteleyin.

2. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 180 derecede 10 dakika pişirin.

3. Pişen kabağı dışarı alıp yoğurt, hardal ve karabiber ile karıştırın ve üzerine ceviz ilave edin.

Elma Cipsi

Malzemeler:

2 adet elma

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatlı kaşığı karanfil

Yapılışı:

1. Elmaları ince ince dilimleyin.

2. Tarçın ve karanfili üzerine serpin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alarak 180 derecede 10-12 dakika pişirin.