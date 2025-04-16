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Yaz Kapıda! Sağlıklı Beslenmek İsteyenler İçin Fit ve Lezzetli Tarifler

etiket Yaz Kapıda! Sağlıklı Beslenmek İsteyenler İçin Fit ve Lezzetli Tarifler

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 19:01

Yaz gelmeden forma girmek, fazlalıklardan kurtulmak ve özlediğiniz 'bikini vücudu' formuna tekrar girmek mi istiyorsunuz? O zaman işe beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek başlayın deriz. Bu aşamada size yol gösterecek leziz mi leziz önerilerimiz var. Hem de her biri Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem aşırı sağlıklı hem de lezzetli!

İşte forma girmenize yardımcı olacak fit yemek listesi!

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1. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

1. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

Sağlıklı mutfaklardan eksik olmaması gereken malzemelerin başında elbette avokado geliyor. Üzerine bol protein içeriğiyle bilinen nohut ve besleyici bir tahin sos ekleyerek hem hafif hem doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 200 gram konserve suyu süzülmüş nohut

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı garam masala

  • 2 avokado

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 4 yemek kaşığı ılık su

  • 1 çay kaşığı misket limon suyu

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Nohutları süzüp kurulayın. Ardından zeytinyağı ve garam masala ile bir kasede karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine nohutları koyup 200 derece, 5 dakika ayarı yapın.

3. Avokadoyu ikiye bölerek çekirdeğini çıkartın. Üzerine bir miktar zeytinyağı sürün.

4. Diğer hazneye avokadoyu yerleştirip 200 derece 7 dakika ayarı yapın.

5. Her iki hazneyi de işlem aynı anda sonlanacak şekilde ayarlayarak başlatabilir, böylece nohutları ve avokadoyu aynı anda dışarı alabilirsiniz.

6. Avokadolar ve nohutlar pişerken bir kasede tahin, ılık su, limon suyu ve deniz tuzunu karıştırın. Maydanozları ince ince kıyın. 

7. Pişen avokadoları haznenin dışına alın, içine nohutları ve hazırladığınız sosu pay edin. Üzerini kıyılmış maydanozla süsleyin.

Cihazın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde bu tariflerin hepsini çok az yağla hazırlayabilir ve kaloriden fazlasıyla tasarruf edebilirsiniz. 

2. Kabak Spagetti ve Elma Cipsi

2. Kabak Spagetti ve Elma Cipsi

Fit bir yaz elbette yeşil gözükür. Dolayısıyla yaza formda girmeye başlamadan önce sofranızdaki yeşili sevmeye başlasanız iyi olabilir. Karbonhidrat tüketimini azaltmak için en iyi alternatiflerden olan kabak spagetti, yanına da tatlı ihtiyacını karşılayan birkaç dilim elma cipsi size bu aşamada epey yardımcı olacak gibi duruyor.

Kabak Spagetti

Malzemeler:

  • 2 orta boy kabak

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 kase yoğurt

  • Karabiber

  • 3 tam ceviz

Yapılışı:

1. Kabakları spiral spagetti rendesi ile rendeleyin ve biraz soteleyin.

2. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 180 derecede 10 dakika pişirin.

3. Pişen kabağı dışarı alıp yoğurt, hardal ve karabiber ile karıştırın ve üzerine ceviz ilave edin.

Elma Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı karanfil

Yapılışı:

1. Elmaları ince ince dilimleyin.

2. Tarçın ve karanfili üzerine serpin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alarak 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

3. Tavuk Rosto ve Izgara Sebzeler

3. Tavuk Rosto ve Izgara Sebzeler

Şöyle doyurucu, besleyici bir menü ile kas kütlenizi artırmanız mümkün. Düzenli egzersiz ile birlikte tüketeceğiniz protein deposu öğünler, hem daha fit görünmenize hem de kaslarınızın belirginleşmesine yardımcı olabilir.

Tavuk Rosto

Malzemeler:

  • 1.250 gram bütün tavuk

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavuğun üzerine yağ sürün ve tuz serpin. Dilerseniz damak zevkinize göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine de tavuğu yerleştirin ve 180 derecede 50-55 dakika pişirin.

Izgara Sebze

Malzemeler:

  • Karnabahar

  • Kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayın, doğrayın ve zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin. 

2. Bu şekilde cihazın diğer haznesine alıp 200 derece, 15 dakika ayarıyla pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek pişirme özelliği sayesinde yapmanız gereken tek şey, malzemeleri hazırlamak ve modu seçerek cihazı başlatmak. Ardından arkanıza yaslanıp bu teknoloji dostu cihazın harikalar yaratmasını bekleyebilirsiniz.

4. Kuşkonmazlı Biftek ve Tatlı Patates Püresi

4. Kuşkonmazlı Biftek ve Tatlı Patates Püresi

Tam bir lif deposu olan kuşkonmaz, yanına da ızgara biftek ekleyerek mide ve bağırsak dostu harika bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. 

Kuşkonmazlı Biftek

Malzemeler:

  • 350 gr dana bonfile

  • 25 gr tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 350 gr yeşil kuşkonmaz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen pesto

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp kurulayın ve sert uçlarını kestikten sonra zeytinyağı ile yağlayın.

2. Kuşkonmazları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alıp 5 dakika boyunca 200 derecede pişirin.

3. Kuşkonmazlar piştikten sonra oda sıcaklığındaki bifteği zeytinyağı ile yağlayın ve hazneye ekleyerek 200 derecede 4 dakika pişirin.

4. Süre sonunda bifteği 8 dakika daha iç haznede dinlendirin.

Tatlı Patates Püresi

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/4 su bardağı süt

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri soyup küçük parçalar halinde doğrayın.

2. Boşalan hazneye yerleştirip 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin.

3. Pişen patatesleri bir kaba alıp tereyağı, süt, tuz ve karabiber ile ezerek birleştirin ve püre haline getirin. 

Cihazın entegre termometresi sayesinde yerleştirdiğiniz tüm besinlerin içi, dışı ve her tarafı eşit pişecek. Bu da size içi sulu sulu ve yumuşacık et yemekleri yapma, yanına yağsız kızartmalar ekleme şansı sunacak.

5. Kinoa Köftesi ve Tempura Yeşil Fasulye

5. Kinoa Köftesi ve Tempura Yeşil Fasulye

Kinoa bol lif oranı ve yüksek besin değeri ile süper tohumlardan. Bu nedenle fit ve sağlıklı bir vücut için bu tohumu tariflerinize daha sık eklemeniz gerek. İşte ister bowl içinde, ister kendi başında, ister tahıllı ekmekle hamburger olarak tüketmek üzere deneyebileceğiniz bir tarif.

Kinoa Köftesi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa

  • 2 su bardağı sıcak sebze suyu

  • 1 adet yumurta

  • 2 adet haşlanmış küçük boy patates

  • 1 adet küçük boy kabak

  • 1 adet küçük boy havuç

  • 2 dal taze soğan

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

1. Kinoayı sıcak suda suyunu iyice çekene kadar 15-20 dakika haşlayın.

2. Bu sırada kabuklarını soyduğunuz havuç ve kabağı rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

3. Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları kıyın. 

4. Haşlanan kinoayı bir karıştırma kabına alarak ılıyana kadar bekletin.

5. Ardından hazırladığınız malzemelerle birleştirin ve baharatları ekleyerek tatlandırın. 

6. Son olarak yumurtayı da ilave ederek güzelce karıştırın. Karışımdan küçük toplar yaparak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin.

7. 180 derecede 15 dakika pişirin.

Tempura Yeşil Fasulye

Malzemeler:

  • 250 g taze yeşil fasulye (uçları temizlenmiş)

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı soda (buz gibi soğuk)

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Bir kasede un, soda ve tuzu karıştırarak hamur kıvamına getirin. Soda ne kadar soğuk olursa hamur da o kadar çıtır olacaktır.

2. Yeşil fasulyeleri bu hamura batırın ve fazla hamuru akıtın.

3. Fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. 

4. Üzerine yağ sıkarak 200 derecede 10 dakika pişirin.

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6. Izgara Somon ve Baharatlı Kabak Dilimleri

6. Izgara Somon ve Baharatlı Kabak Dilimleri

Ege kokan harika bir önerimiz var. Bol proteinli, hafif mi hafif bu menü eminiz birçok kişinin favorisi olacak.

Izgara Somon

Malzemeler:

  • 2 parça somon

  • Tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Somonları zeytinyağı ile yağlayıp üzerine sarımsak tozu dökün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine yerleştirin ve 200 derecede 12-15 dakika pişirin.

Baharatlı Kabak Dilimleri

Malzemeler:

  • 1 adet kabak (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı paprika

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabak dilimlerini zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

2. Cihazın küçük haznesine yerleştirin ve 200 derecede 12-15 dakika pişirin.

Cihazın koku ve tat karıştırmayan teknolojisi sayesinde ortalıkta ne balık ne kızartma kokusu olacak. Ayrıca her iki yemek kendi ayarıyla aynı anda pişerek servise hazır hale gelecek.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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